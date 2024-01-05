"У РФ почнеться бунт": Жданов сказав, яка причина може змусити росіян вийти проти Путіна

В економіці країни-агресорки Росії через війну відбуваються негативні процеси, які рано чи пізно призведуть до неконтрольованого обвалу. Зараз росіяни ще вірять у "доброго царя", але потім відбудеться великий російський бунт.
Росіяни можуть вийти на протести через ріст цін та інші процеси в російські економіці. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.
За його словами, поразка російських військ в Україні може стати тим імпульсом, який запустить процес розпаду Росії.
"Передусім тому що війна висмоктує всі ресурси. Подивіться хоча б, що в Росії відбувається з цінами, наприклад, на ті ж яйця. У чому смерть Чахлика Невмирущого – в яйці. Центробанк РФ говорить про те, що річна інфляція становить 7%, хоча насправді вона на рівні 25%. На прес-конференції Путіна мені найбільше сподобалося таке запитання: "Чому наша дійсність не збігається з вашою реальністю?". Це питання дуже добре ілюструє те, що відбувається", – зазначив Жданов.
Військовий експерт зазначає, що коли РФ почала війну, то вона "включила друкарський верстат, друкує гроші мільйонами", і ці гроші роздає учасникам "СВО". При цьому всередині РФ через відсутність товарів побутового споживання і продовольчого кошика зростають ціни.
"Собівартість товарів зростає, тому що країна виробляє танки і боєприпаси, а не продукти харчування та інше. І зарплати начебто зростають. Але цей перекіс у товарообігу дає гігантську інфляцію, і це тільки початок. Буде ще обвал, причому неконтрольований. Зараз росіяни ще вірять у доброго царя, а потім буде "российский бунт, бессмысленный и беспощадный", коли люди вийдуть на вулиці", – прогнозує Жданов.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, раніше журналіст спрогнозував, коли зміниться влада в РФ. Журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник зазначає, що глава Кремля планує правити в РФ, поки він живий. Але у Кремлі уже почалася підкилимна метушня двох бригад.
Також раніше повідомлялося, що Путін побоюється наступу на Москву. У країні-агресорі Росії вирішили посилити ще одну силову структуру після заколоту Євгена Пригожина, зазначили у Міністерстві оборони Великої Британії.
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