"Захоплення" Синьківки і "блокування" Куп'янська: названі цілі РФ на Харківщині

Окупанти наступають на Куп'янському напрямку, проте їхні атаки сповільнилися - ЗСУ завдають втрат ворогові, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Війська РФ "хочуть" блокувати Куп'янськ - Синєгубов / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 14-та ОМБр

Окупаційні війська агресора Росії проводять постійні наступальні дії на Куп'янському напрямку. Їхні атаки сповільнилися, ЗСУ завдають ворогові втрат. Росіяни атакують більше півроку на цій ділянці фронту, але безрезультатно. Очікується, що загарбники будуть знову наступати на Синьківку, щоб створити умови для можливого блокування Куп'янська. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що росіяни систематично атакують на Куп'янському напрямку. Зараз динаміка їхніх наступальних дій дещо знизилася.

"Ворог дійсно наступає на Куп'янському напрямку, веде активні штурмові дії. Лише за останній час відбили 7 ворожих атак. Зараз фіксуємо, що їхній наступ трохи сповільнився. Це пов'язано з тим, що наші військові завдають їм великої поразки, тому вони повинні відходити і відновлювати свої втрати в живій силі і техніці. Такий наступ є постійно і хвилями", - сказав Синєгубов. відео дня

За його словами, очікується, що ворог після відновлення і стабілізації погодних умов повернеться до спроб наступу на Синьківку, щоб створити потенційну можливість блокування Куп'янська.

"Втім, поки що спроби ворога, які тривають вже більше 6 місяців, жодних результатів не принесли для росіян. Втрати території нами не допущено", - підкреслив Олег Синєгубов.

Загроза наступу РФ у Харківській області

4 січня британське видання The Telegraph опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що війська РФ готуються до "нового наземному наступу в Харківській області" у районі Куп'янська. У статті назвали датою наступу 15 січня.

У Головному управлінні розвідки заявили, що встановили певне скупчення сил і засобів військ Росії на Куп'янському напрямку. Ситуація може свідчити про їхній намір там наступати. Втім, не можна сказати, що окупанти підуть в атаку конкретно 15 січня.

Армія РФ готується до наступу на Куп'янськ найближчими тижнями, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з інформацією ISW, окупанти "хочуть" у 2024 році захопити Куп'янськ і Борову.

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