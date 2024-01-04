Путін сповнений рішучості перемогти: у FT спрогнозували кінець війни

У західних ЗМІ розповіли, яким може бути 2024 рік для України.

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У FT спрогнозували кінець війни / колаж: Главред: фото: 17 ОТКБ, УНІАН ​

У той час, коли світ святкує Новий Рік і Різдво з феєрверками і близькими, в Україні гинуть люди під масованими російськими атаками. Про те, який етап війни проходить Україна написали в редакції Financial Times.

Путін все ще сповнений рішучості перемогти і знищити Україну, при цьому Україна сповнена рішучості давати відсіч. Однак при цьому все ще незакритим залишається питання допомоги демократичних країн у цій епохальній війні.

Згідно із заявою FT, відповіді, які будуть знайдені в 2024 році, сформують майбутнє Європи і відкриють обличчя демократії та автократії 21 століття.

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У редакції вважають, що у світі не буває таких тупикових ситуацій, які могли б призвести до замороженого конфлікту, на що помилково сподіваються деякі західні країни.

"Швидше за все, ми перебуваємо в середині тривалої і складної війни, яка, ймовірно, триватиме принаймні до 2025 року, якщо не довше. Жодна зі сторін не здається, будь - яка з них все ще може перемогти, але не обидві", - пояснюють в FT.

Прогноз на 2024 рік

Також всім відомо, що в підтримці Путіна не тільки безжальна диктатура всередині країни, але і незаперечна підтримка країн з таким же режимом, включаючи, наприклад, Іран. При цьому в Україні гостро стоїть питання мобілізації молодих людей, для відновлення виснажених сил. Однак на думку західних ЗМІ, головним і вирішальним важелем у війні стане все ж вибір, який зроблять демократичні країни щодо Києва.

"На даний момент ми робимо достатньо, щоб не допустити поразки України, але недостатньо, щоб допомогти їй перемогти. У 2024 році ми могли б надати Києву інструменти, що дозволяють повернути собі більше території і переконати Росію, що вона не зможе перемогти. Це єдиний шлях до міцного миру", - написали у виданні, акцентувавши увагу на поставках німецьких ракет великої дальності і обіцяних боєприпасів.

Ситуація в Україні

Нагадаємо, ракети великої дальності можуть нейтралізувати авіабазу в Саках і логістичну базу в Джанкої. Їх використання зробить Крим непридатним для російських військ і створить можливості для подальших дій, таких як введення спецназівців в регіон. Про це повідомив екс-командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в ефірі телемарафону.

В цей же час російська армія знизила активність тактичної авіації після знищення Силами оборони України кількох російських літаків Су-34. При цьому, ворог змінив тактику. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Також, російські війська продовжують активні бойові дії на сході України, зокрема на Бахмутському напрямку. Окупанти мають намір захопити Часів Яр, а в разі успіху – Донецьку область. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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