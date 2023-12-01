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Росія вторгнеться в країни НАТО: Зеленський попередив США і закликав діяти

Андрій Ганчук
1 грудня 2023, 11:41
Президент Володимир Зеленський стурбований тим, що у світі знизилася увага до війни в Україні, яку розв'язала країна-агресор Росія, пишуть журналісти.
Зеленський, ВСУ
Україна не повинна дозволити США забувати про війну -Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 241-га ОБрТрО

Якщо Україні не вдасться зберегти стійкість держави через брак військової допомоги з боку США, агресорка Росія нападе вже на країни НАТО, і тоді з росіянами доведеться воювати уже американцям. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю AP гарант розповів про те, що коли американці надають військову допомогу Україні, то допомагають і собі. Інакше з часом Росія вторгнеться вже до країн Північноатлантичного альянсу і доведеться воювати їм самим.

"У випадку з Україною, якщо стійкість не вдасться сьогодні зберегти через брак допомоги і брак зброї і фінансування, це буде означати, що Росія, найімовірніше, вторгнеться до країн НАТО. І тоді американські діти будуть воювати", - вважає Зеленський.

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Журналісти акцентували увагу на тому, що президент стурбований зміною уваги світу до України, і така ситуація може призвести до скорочення військової допомоги.

"Українці розуміють, що нам теж потрібно боротися за увагу до повномасштабної війни. Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут", - підкреслив Володимир Зеленський.

Військова допомога Україні від Заходу

Журналісти американського видання Politico дізналися, коли в Конгресі можуть проголосувати допомогу Україні. Згідно з їхніми даними, законопроект, який повинен передбачати 61 мільярд доларів допомоги Києву, буде розглядатися 4 грудня.

Британський полковник Глен Грант розповів про проблеми із військовою допомогою Україні. За його словами, підтримка наразі на складному етапі. Країни-партнери, крім Сполучених Штатів, вже віддали все, що могли.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував посилення підтримки з боку НАТО. Як сказав глава МЗС, країни Альянсу послали сигнал про те, що вони не втомилися від війни і мають намір ще більше підтримувати Київ.

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Володимир Зеленський військова допомога війна Росії та України
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