'Віддали все, що могли': британський полковник назвав проблеми з допомогою Україні

Підтримка України зараз перебуває на дуже складному етапі. Всі країни, окрім США, вже віддали все, що могли.

https://glavred.net/ukraine/otdali-vse-chto-mogli-britanskiy-polkovnik-nazval-problemy-s-pomoshchyu-ukrainy-10519867.html Посилання скопійоване

Військова підтримка для України перебуває у важкому стані / Коллаж: Главред, фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, uifuture.org

Підтримка України знаходиться на складному етапі, оскільки багато країн уже передали всі доступні ресурси. Лише США мають потенціал для військової допомоги. Про це полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант повідомив телеканалу "Еспресо".

"Латвія спустошила свої склади. Аналогічно вчинили Естонія та Чехія. Польща віддала величезну кількість обладнання і все ще очікує надходження нового. Тож є багато людей, які переймаються тим, що Україна може думати, що від неї відвернулися, але це не так", - сказав він.

За його словами, зараз проводиться активний аналіз того, що робити далі, як керувати фінансами, зокрема, в контексті закупівлі боєприпасів. Грант підкреслив, що підтримувати Україну стає все складніше.

відео дня

Нещодавно до Києва завітали міністри зовнішніх справ Великої Британії, Німеччини та керівник Пентагону, проте, за словами Гранта, це не свідчить про проведення глибокої стратегічної наради.

"Ми досягли того етапу, коли уже Словаччина перейшла на інший бік, а Угорщина показала, що ті, хто дуже рішуче підтримує Україну, просто хочуть донести свою позицію до інших", - додав полковник.

На думку експерта, Україні необхідно уважніше підходити до дипломатії, не доручаючи дипломатичні місії особам недостатньої кваліфікації. Він закликав вибирати фахівців, здатних ефективно впливати на збільшення підтримки від інших країн.

"Саме найкращі знавці своєї справи можуть впливати на збільшення підтримки від різних країн. Тому дипломатія є абсолютно життєво важливою. Пора вже перестати відряджати своїх друзів з Банкової й обирати фахових представників", - підсумував Грант.

Візити політиків в Україну

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини, Борис Пісторіус, неочікувано прибув до Києва у вівторок, 21 листопада. Політик прибув до столиці рано-вранці потягом та зустрівся з керівництвом України, включаючи міністра оборони Рустема Умерова та президента Володимира Зеленського.

За підсумками цього візиту, Володимир Зеленський оголосив, що Німеччина виділила Україні новий військовий пакет допомоги у розмірі $1,3 мільярда. Ці кошти призначені для посилення протиповітряної оборони країни.

Також, 20 листопада в Україну приїхав міністр оборони США Ллойд Остін. Очільник Пентагону підкреслив непохитну підтримку США, надаючи Україні необхідну безпекову допомогу для захисту від російської агресії та обговорив перспективи майбутнього військового потенціалу України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.