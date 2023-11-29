НАТО не кине Україну у війні з РФ: Кулеба анонсував посилення підтримки

Україна отримала від Північноатлантичного альянсу більше позитивних сигналів, ніж навіть очікувала, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

https://glavred.net/politics/nato-ne-brosit-ukrainu-v-voyne-s-rf-kuleba-anonsiroval-usilenie-podderzhki-10520845.html Посилання скопійоване

Країни НАТО посилять підтримку України - Кулеба / Колаж: Главред, фото: скріншот Facebook, УНІАН

Країни НАТО не втомилися від розв'язаної агресором Росією війни проти України і збільшать підтримку ЗСУ. Київ отримав більш позитивний сигнал, ніж очікував. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У середу, 29 листопада, після засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств під час брифінгу він розповів про те, що його чітко запевнили – втоми від війни у країн Альянсу немає.

"Ми всі чуємо однакові питання, але сьогодні за зачиненими дверима я почув і все це почули і відзначили категоричне "ні" будь-яким натякам на втому від війни. І не менш категоричне "так" продовженню і збільшенню підтримки України", - зазначив міністр.

відео дня

За його словами, колеги пообіцяли посилення допомоги Україні.

"(Це, - ред.) було краще, ніж очікувалося. Всі в однаковому інформаційному просторі, і всі міністри відчули необхідність чітко заявити, що ні про яку втому від війни в їх країнах, їхніх урядах мова не йде і її не може бути. І це було дуже важливо. Могли б промовчати, але це була одна з двох таких ключових тез виступів, які я чув", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Військова допомога Україні

У Politico дізналися дату, коли у Конгресі США голосуватимуть за допомогу Україні. За даними журналістів, конгресмени розглянуть законопроект, який передбачає 61 мільярд доларів на допомогу українській державі, 4 грудня.

Прем'єр Угорщини Орбан погрожує зірвати саміт ЄС, де обговорюватимуть допомогу Україні, написали журналісти Bloomberg. Згідно з їхніми даними, угорські представники спочатку хочуть обговорити фінансову підтримку Києву та вплив санкцій проти РФ на європейські держави.

Британський полковник розповів про проблеми за допомогою Україні. Глен Грант вважає, що військові постачання Києву супроводжуються труднощами, оскільки країни вже передали усі доступні ресурси.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.