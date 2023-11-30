Бої за Авдіївський коксохім: в ЗСУ повідомили, хто контролює завод

В ОСУВ "Таврія" повідомили, що росіяни зазнають великих втрат у спробах захопили Авдіївський коксохімічний завод, однак у них немає успіху на цьому напрямку.

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В ЗСУ повідомили, яка зараз ситуація на Авдіївському коксохімі / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Представник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Сили оборони України успішно утримують під контролем Авдіївський коксохімічний завод. Про це він сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського Коксохіму. Завод перебуває під нашим контролем. Ворог зазнає там великих втрат, як у техніці, так і в живій силі. Росіяни кидають піхоту та скидають з літаків КАБи, як на Авдіївку, так і на околиці міста", - наголосив Штупун.

Олександр Штупун додав, що на цьому продовжуються інтенсивні воєнні дії. Противник активно намагається оточити Авдіївку.

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"Росіяни продовжують активні наземні атаки, подекуди застосовуючи бронетехніку. За добу ворог втратив майже 500 солдатів. Також ЗСУ знищили 7 танків та 13 бронемашин. Зафіксовано 45 бойових зіткнень, 648 артилерійських обстрілів", - зауважив Штупун.

За його словами противник старається відновити контроль над втраченими позиціями на Запорізькому напрямку

"Біля Роботиного відбито 5 атак і також 9 атак північно-західніше Вербового. Тобто ворог, втрачаючи позиції, починає піхотою намагатися відбити їх і, відповідно, зазнає втрат і відходить", — розповів речник.

Олександр Штупун також повідомив, що за останню добу 4 окупанти вирішили здатися у полон. За останні 20 днів в районі проведення операції ОСУВ "Таврія" 60 російських загарбників прийняли подібне рішення.

Бойові дії на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, офіцер 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький прокоментував інформацію про нібито захоплення росіянами Авдіївського коксохімічного заводу.

Майор національної гвардії Денис Нагорний повідомив, що Збройні сили України успішно відбивають атаки ворога. Під час відступу противник використовує своїх поранених як "живий щит".

Як зазначали в Інституті вивчення війни, росіяни сконцентрували в районі Авдіївки близько 40 тисяч військ і посилюють їх додатковими підрозділами. Ключова мета окупантів на цьому напрямку полягає в захопленні коксохімічного заводу, що розташований на північ від міста.

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