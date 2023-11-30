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Війська РФ кидають резерви на Херсонщину: нардеп сказав, як посилити ЗСУ

Андрій Ганчук
30 листопада 2023, 15:59
Ворог посилюється на лівобережжі Херсонської області та перекидає туди резерви зі східного фронту та окупованого Криму, сказав Роман Костенко.
ЗСУ Дніпро, війська РФ
ЗСУ потрібні засоби для перекидання військ через Дніпро, далекобійна зброя та авіація - нардеп / Колаж: Главред, фото: в. Зеленський, Міноборони РФ

Окупаційні війська агресора Росії перекидають резерви на лівий берег Дніпра Херсонської області. ЗСУ для подальшого ефективного ведення операції на даному напрямку знадобляться засоби для перекидання військ і техніки, а також далекобійна зброя і авіація. Про це заявив народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки Роман Костенко.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що ворог посилюється на лівобережжі Херсонщини, і українській армії потрібні кошти для перекидання військ на лівий берег, далекобійна зброя та авіація, щоб ефективно проводити там операції.

"Завдання наших захисників - розширити плацдарм, щоб можна було маневрувати, накопичувати війська і безперешкодно постачати їх через річку. Але там і місцевість дуже важка, і ворога багато. Ворог почав підкидати резерви, зокрема, знімати зі східного напрямку та Криму. Росіяни бачать, що у них тут може бути проблема", - сказав Костенко.

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Також він додав, що ЗСУ не зможуть перекидати техніку на лівий берег, а наступати піхотою без техніки на танки і артилерію – завдання вкрай непросте. Особливо в умовах, коли в окупантів є перевага в авіації.

"Також далекобійна зброя, якою ми зможемо вести контрбатарейну боротьбу. Це далекобійні снаряди для звичайної польової артилерії, HIMARS, ATACMS, які дозволять вражати скупчення ворога, їхні ударні угруповання, що стоять на далекій відстані, в готовності висунутися, якщо ми будемо більш масово переходити на лівий берег", - підкреслив Роман Костенко.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Сили оборони України утримують плацдарм на лівобережжі Херсонщини, розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Війська ведуть контрбатарейну боротьбу проти ворога і завдають ударів по його тилу.

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада топ-окупантів, розповіли у Центрі національного опору. Вибухи прогриміли в селі Ювілейне. Загинули російські чиновники.

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини і перекидають підкріплення, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Українські війська досягли успіхів в районі Кринок і закріпилися в лісовому масиві.

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Лівий берег Херсонська область війна Росії та України
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