ЗСУ форсуватимуть Дніпро: експерт - про просування на півдні

Розширення плацдарму вимагає великої кількості сил і зброї.

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ЗСУ можуть готуватися до форсування Дніпра / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Українські військові просуваються на півдні країни і можуть готуватися до форсування Дніпра. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Масштаби операції свідчать про те, що вона набирає обертів, але для того, щоб забезпечити подальше її розгортання, потрібне забезпечення", - говорить Мусієнко.

Він пояснив, що саме посилення системи ППО убезпечить військо від ворожих ударів керованими авіабомбами.

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"Ми дійсно можемо побачити форсування Дніпра і доставку підтримки. Розширення плацдарму вимагає більшої кількості сил і зброї. Звичайно, для цього потрібне налагодження можливості перекидання сил з правого на лівий берег Дніпра", - додав Мусієнко.

Ситуація на Лівому березі Херсонщини

Боєць ЗСУ повідомив про деталі наступу на лівому березі Дніпра. Він зазначив, що між двома берегами Дніпра вдалось налагодити "певні зв'язки", які допомагають утримувати плацдарми на лівобережжі Херсонщини. Однак російські сили продовжують систематично обстрілювати позиції Сил оборони на правому березі.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що росіяни виводять резерви із Запорізького напрямку і перекидають на лівобережжя Херсонщини. Таким чином ворог намагається зупинити просування українських військових.

Варто нагадати також про те, що в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ планують відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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