Загроза окупації Донбасу і виходу до Дніпра: Жданов зробив прогноз про провал планів окупантів

У сил оборони України є всі шанси для того, щоб утримати свої позиції і не дати ворогові розвинути свій наступ, вважає військовий експерт Олег Жданов.

Наступ агресора Росії не дійде до Дніпра - Жданов / Колаж Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Окупаційний військам Росії не вдається захопити всі райони Донецької та Луганської областей і дійти до Дніпра. У ЗСУ хороші шанси утримати свої позиції. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У своєму YouTube-каналі він розповів про те, що російські окупанти навряд чи зможуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. До Дніпра ворог не дійде.

"Ймовірність того, що наступ російських військ дійде до міста Дніпра дорівнює 0,01%. 99,9% - що наступ РФ не те, що не дійде до Дніпра, а навіть не вийде на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - вважає Жданов.

На його думку, у ЗСУ є всі шанси для утримання своїх позицій, водночас виникає питання, чи витримають війська РФ темп наступу в умовах серйозних втрат особового складу.

"У нас є всі шанси утримати позиції. Подивимося, на який період часу російським військам вистачить сил і ентузіазму, щоб тримати цей темп наступу з такою кількістю втрат. Хоча кількість втрат Кремль ніколи не хвилювало, але наскільки вистачить поповнювати ряди мобілізованих", - підкреслив Олег Жданов.

Загроза наступу Росії на Донбасі

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк раніше розповів про те, що окупанти РФ стягують війська на східний фронт і готуються до наступу.

Російський директор Володимир Путін поставив їм завдання до березня захопити весь Донбас.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що війська Росії можуть розпочати будь-які наступи на Україну до 24 лютого. Українська армія готова відбивати ворожі атаки.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що обстановка в регіоні залишається напруженою, але контрольованою.

Російські війська готуються до наступу і намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.

Війна Росії проти України: