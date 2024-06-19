'Росія скотилася до залежності від КНДР': Кулеба вказав на перевагу України перед РФ

Союзники залежать від України так само, як Україна залежить від них, тому що, якщо Путін виграє, масштаб проблем буде незміряно більшим, сказав Дмитро Кулеба.

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Україна у виграшній позиції порівняно з РФ / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Україна залежить від поставок зброї зі США та інших західних країн, однак це є кращою альтернативою ситуації в Росії. РФ, в свою чергу, залежить від поставок зброї з Північної Кореї. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC.

"Я твердо вважаю, що якщо Росія скотилася до залежності від Північної Кореї, ми в набагато кращій формі, якщо нам треба залежати від Сполучених Штатів, Німеччини і інших", - сказав Кулеба.

За його словами, західні союзники також залежать від України і здатності країни стримувати російських окупантів. Кулеба наголосив, що партнери розуміють величину проблем, які отримають, якщо РФ переможе.

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"Якщо ми програємо, а Путін виграє, масштаб проблем, з якими зіштовхнуться наші союзники по всьому світу, буде незміряно більшим, ніж ті проблеми, з якими вони стикаються зараз. І я запевняю вас, що партнери і союзники розуміють це", - зазначив він.

Очільник МЗС пригадав Нідерланди, де партія, що обіцяла протистояти військовій допомозі Україні, не змогла змінити курс після перемоги на виборах.

"Всі скаржилися, що Нідерланди повернуться спиною до України, але цього не трапилося, нова коаліція була сформована і підтримка Україні знову підтверджена в коаліційній угоді. Песимізм - це безвідповідальна річ для міністра, чия країна у війні", - зазначив Кулеба.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Саміт миру - ймовірність переговорів з РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд продовжує підготовку до наступних міжнародних кроків, зокрема щодо самітів миру. Він провів нараду з міжнародниками щодо залучення нових учасників до роботи над Формулою миру та формування груп для відновлення безпеки.

Також на фоні першого Саміту миру Путін висунув свої безглузді "умови миру" для України: виведення українських військ з окупованих територій та відмова від вступу до НАТО. Він пригрозив, що в разі нехтування цими умовами, Росія висуне нові вимоги.

Як повідомяв Главред, Україна може запросити Росію на наступну зустріч з міжнародними партнерами для розробки формули майбутніх переговорів, повідомляє Bloomberg, цитуючи керівника ОП Андрія Єрмака. На першому Саміті Україна не заручилася глобальною підтримкою, тому робочі групи розроблятимуть план для другої зустрічі країн.

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