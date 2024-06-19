Саміт миру: Україна "відкрита" до участі Росії - Bloomberg

Журналісти стверджують, що Україні не вдалося заручитися "глобальною" підтримкою на першому Саміті миру.

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Єрмак вважає, що Саміт миру був успішним / Колаж Главреда. Фото: ОП, УНІАН

Україна може запросити Росію на наступну заплановану зустріч з міжнародними партнерами, спрямовану на розробку формули майбутніх переговорів, пише Bloomberg, цитуючи керівника ОП Андрія Єрмака.

Агентство зауважує, що Кремль неодноразово давав зрозуміти, що не зацікавлений в "українському" плані (завершення війни, - Главред), проте Єрмак участь Росії допускає.

Робочі групи готують деталі для наступних зустрічей після Саміту миру у Швейцарії, ідеться у публікації. Причому терміни цих зустрічей ще не визначені.

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Журналісти стверджують, що на першому Саміті Україна не заручилась глобальною підтримкою, тобто не досягла ключової мети.

Робочі групи розроблятимуть план для зустрічі країн у рамках вже другого Саміту.

"Ми вважаємо, що можна буде запросити представника Росії", - цитує агентство слова Андрія Єрмака, які той сказав під час телефонної розмови у вівторок ввечері.

Вказується, що українська "формула миру" і так передбачала залучення Росії до переговорів (як остаточну ціль), однак вже після залучення світових лідерів до вимог Києва про виведення російських військ з усієї території України та визнання її суверенних кордонів.

Однак спротив країн "Глобального Півдня" і Китаю дав Банковій нібито зрозуміти, що саміт без участі Росії "приречений на провал".

Журналісти згадують слова представника Саудівської Аравії, який сказав Зеленському на Саміті миру, що Україна, мовляв, має бути готова піти на "тяжкі компроміси", щоб "покласти край конфлікту".

Тоді як Єрмак охарактеризував зустріч як "успішну". Другий саміт, сподівається він, буде "успішнішим" і "покладе край війні та врегулює інші кризи". За його словами, Україна дивиться на все "реалістично".

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Росія не бажає йти на поступки - головне

На тлі першого дня Саміту миру в Швейцарії, у якому Росія не бере участі, ображений Путін висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, в тому числі з тих районів, які Росія жодного разу не окупувала, та відмовитися від членства у НАТО. І тільки в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл перемовин.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі перемовини, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

В ОП відповіли, що заяви Путіна напередодні Саміту світу не вплинуть на його порядок денний. Двосторонніх переговорів із Росією на Глобальному саміті світу також не буде. Головною метою саміту є позбавлення РФ інструментів агресії у всіх сферах.

Своєю чергою, канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

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