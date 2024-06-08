Затримка 9-14 місяців: розкрита головна проблема передачі Україні ATACMS від США

Військовий аналітик зазначає, що США не будуть віддавати Україні всі запаси далекобійної зброї, а передаватимуть її зважаючи на час для її виготовлення.

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Розкрита головна проблема передачі Україні ATACMS від США / Колаж Главред, фото: Андрій Єрмак/Telegram, СтратКом ЗСУ

Що більше Україна досягатиме успіхів на полі бою, то менше буде заборон з боку Заходу на використання іноземної зброї для ударів по Росії. Однак в даному випадку на перше місце вийде швидкість виробництва та постачання Україні далекобійної зброї. Про це в інтерв'ю Главреду повідомив військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов.

За його словами, у США є близько 4 000 одиниць ATACMS, і вони не віддадуть всі свої ракети Україні, оскільки не хочуть знижувати свою боєздатність.

"Це країни Балтії готові віддати нам усе, бо розуміють, що можуть стати наступними жертвами російської агресії", - сказав він.

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Жирохов підкреслює, що на відміну від країн Балтії, у Сполучених Штатів і Європи інша політика: вони передали всі наявні запаси зі складів і зазначили, що Україні доведеться чекати на нові партії озброєнь.

"На виробництво, наприклад, ракет ATACMS, буде потрібно орієнтовно 9-14 місяців. Ракети - це не снаряди, вони виробляються набагато довше", - резюмував експерт.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка Главред

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Військова допомога США для України - передеча Україні ракет ATACMS

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати надали Україні ракети ATACMS великої дальності для використання на її території, повідомив представник Держдепартаменту в коментарі для журналістів 24 квітня. Politico також зазначає, що ці ракети увійшли в перший пакет нової допомоги від США.

За словами ізраїльського військового експерта та журналіста Сергія Ауслендера Захід поступово скасовує обмеження на удари своєю зброєю на території Росії, але важливо, щоб таке рішення було ухвалене в США. Це дозволить Україні атакувати ракетами ATACMS російські військові об'єкти у радіусі 300 кілометрів, зокрема, військовий аеродром у Воронежі, звідки окупанти вдарили по Епіцентру в Харкові.

У майбутньому Сполучені Штати планують зняти обмеження на удари углиб російської території з використанням переданого Україні озброєння, повідомив генерал армії і колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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