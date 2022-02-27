Росія погрожує обстрілювати транспорт Заходу зі зброєю для України

Росія обстрілюватиме західний транспорт зі зброєю для України / Shutterstock

Росія погрожує обстрілювати транспорт, який перевозить зброю Заходу по території України.

"Поки, наприклад, машина, з військовим вантажем їде по території третьої країни - це її справа. Як тільки вона потрапляє на Україну, ми демілітаризацію проводимо", - заявив голова Комісії Ради РФ із захисту держсуверенітету Андрій Клімов, пише РІА-Новини.

Він підкреслив, що люди, які збираються перевозити західну зброю по Україні, можуть стати цілями точкових ударів.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

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Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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