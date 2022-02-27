Євросоюз повністю закрив повітряний простір для російської авіації

Світ закриває небо для Росії / mil.ru

Європейський Союз повністю закриває небо для російської авіації у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України.

Про це офіційно заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше повітряний простір для Росавіації повністю закрила 21 країна Європи:

Чехія,

Польща,

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Румунія,

Литва,

Латвія,

Естонія,

Болгарія,

Словенія,

Великобританія,

Данія,

Бельгія,

Щвеція,

Ісландія,

Ірландія,

Фінляндія,

Німеччина,

Австрія

Франція

Італія

Норвегія

Португалія

а також Канада.

Як повідомлялося, що Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Локації висадки десанту – Київський та Житомирський напрямки.

Раніше Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін загрузне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.

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