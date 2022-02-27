Євросоюз повністю закрив повітряний простір для російської авіації

Раніше про закриття свого неба для російських літаків заявили більше двох десятків країн.
Європейський Союз повністю закриває небо для російської авіації у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України.
Про це офіційно заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Раніше повітряний простір для Росавіації повністю закрила 21 країна Європи:
Чехія,
Польща,
Румунія,
Литва,
Латвія,
Естонія,
Болгарія,
Словенія,
Великобританія,
Данія,
Бельгія,
Щвеція,
Ісландія,
Ірландія,
Фінляндія,
Німеччина,
Австрія
Франція
Італія
Норвегія
Португалія
а також Канада.
Як повідомлялося, що Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Локації висадки десанту – Київський та Житомирський напрямки.
Раніше Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін загрузне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.
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