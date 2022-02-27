Білоруси виступають проти війни в Україні

Білоруси проти війни в Україні / скріншот

У Мінську проходить акція проти війни в Україні. Представники демократичних сил організували акції о 17: 00 біля Генштабу.

Люди скандують "Ні війні!" і "Слава Україні!".

Така ж акція проходить на Немізі. Там сигналять автомобілісти, підтримуючи протестувальників.

Проспект Незалежності в Мінську гуде на знак солідарності з простестувальникам

До цього по Мінську пройшов антивоєнний марш під українськими прапорами.

Реклама

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко описав наслідки для України у разі відмови від переговорів. "Завтра буде війна, а післязавтра - м'ясорубка. Тому якщо у них мізки є - цих різного роду очманілих, - нехай приймають рішення, сідають за стіл", - зазначив Лукашенко, тим самим фактично прийнявши сторону РФ і назвавши те, що відбувається в Україні "конфліктом на стадії загоряння".

Більш того, Лукашенко закликав владу України здатися, мотивуючи це тим, що "країна-переможець просто розмовляти ні з ким не стане".

Читайте також: