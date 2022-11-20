Росія повинна виконати умови України: Подоляк назвав 3 кроки для початку перемовин

Росія повинна вивести війська і припинити ракетні обстріли України - Подоляк / Reuters

Країні-окупанту Росії слід виконати ключові умови України для початку перемовного процесу. Москва повинна припинити ракетні обстріли країни, вивести всі свої війська і повернутися до дотримання міжнародних правових норм, в яких прописані кордони держав. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що для початку перемовин української та російської сторін Москва повинні виконати ключові вимоги України:

Припинення стрільби ракетами по суверенній державі.

Виведення окупаційних військ з території суверенної держави.

Повернення до міжнародного права, де прописані кордони країн.

"Важко?"- поставив риторичне запитання Михайло Подоляк.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до звільненого Херсона заявив, що Україна не вірить будь-яким заявам з боку Росії про нібито "діалог".

Київ продовжуватиме військову операцію з метою звільнення окупованих територій.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що контрнаступ армії України триватиме і взимку. За словами чиновника, наступальні дії не повинні сповільнюватися, інакше західний світ втомиться від війни. Цим скористається Росія для просування діалогу на своїх умовах.

У Міноборони США сказали, що визволення Херсона - велике досягнення України. Але окупанти РФ не збираються так само йти і з інших територій РФ. Очікуються важкі бої.

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