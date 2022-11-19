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Тільки Зеленський може прийняти рішення про переговори з РФ: у Білому домі відповіли на "хотілки" Кремля

19 листопада 2022, 07:51

Представник Білого дому сказав, що США мають намір збільшити матеріальну допомогу для України, яка бореться з повномасштабним вторгненням Росії.

Володимир Зеленський, Володимир Путін
Тільки Зеленський може прийняти рішення про переговори з РФ / Офіс президента , kremlin.ru

Тільки президент України Володимир Зеленський може прийняти рішення про початок переговорів з Росією. США не можуть натиснути на Україну для того, щоб вона почала переговори.

Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 18 листопада, визнав, що контакти між Вашингтоном і Москвою проходять на рівні глав відомств. Зокрема, глава ЦРУ зустрічався з керівником зовнішньої розвідки РФ, мали місце телефонні розмови міністрів оборони і головнокомандувачів збройними силами.

Однак американська сторона в ході цих контактів не веде переговори про те, як закінчити війну.

Кірбі зазначив, що найкращим рішенням було б виведення російських військ з України. Якщо цього не буде, ще одним варіантом завершення війни він вважає дипломатичне врегулювання.

"Ми також говорили, що Зеленський сам визначає, чи готовий він до переговорів, коли і як ці переговори будуть виглядати. Ніхто в США не підштовхує, не схиляє і не підбиває його до переговорів", – заявив Кірбі.

Представник Білого дому сказав, що США мають намір збільшити матеріальну допомогу для України, яка бореться з повномасштабним вторгненням Росії.

"Допомоги від США буде більше", - заявив Кірбі. Він додав, що зараз йде робота з американським Конгресом над додатковим фінансуванням в майбутньому.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади і остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава Української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України і визнає, що зробила "жахливу помилку".

Західний портал Politico зазначає, що Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Кирби мирні переговори з Росією
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