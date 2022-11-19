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Подоляк відповів Пєскову про "таємні переговори Заходу з Путіним": "Не врахували одну маленьку деталь"

19 листопада 2022, 11:24

В ОП відповіли на заяву спікера Кремля про те, що РФ може провести переговори із Заходом, щоб той змусив Україну сісти за стіл перемовин.

Михаил Подоляк, Дмитрий Песков
Подоляк відреагував на заяву Пєскова про переговори РФ із Заходом щодо України/ Офіс президента України, Reuters

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав припущення про можливість таємних переговорів західних країн з Кремлем щодо України конспірологічними.

Він наголосив, що такі домовленості просто не могли б бути втілені у життя. Про це радник голови ОП написав у Twitter.

Подоляк зазначив, що українці ніколи не стануть на коліна перед росіянами, і це питання життя, а не політики.

"Будь-які конспірологічні теорії про "здачу України" чи таємні переговори Заходу з Путіним не враховують одну "маленьку деталь" – українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені. Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя", – написав Подоляк.

Можливість переговорів України та РФ

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що допускає можливість проведення переговорів Москви із західними країнами. Кремлівський чиновник сподівається, що Захід змусить Україну сісти за стіл переговорів з РФ.

На такі заяви Кремля уже відреагували у США. Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що тільки президент України Володимир Зеленський може прийняти рішення про початок переговорів з Росією. США не можуть натиснути на Україну для того, щоб вона почала переговори.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що переговори з Росією не допоможуть завершити війну, а можуть лише призупинити її, адже російський диктатор Володимир Путін завжди бажатиме захопити українські території. Путін не заспокоїться, поки не завоює Київ.

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війна в Україні вторгнення Росії Дмитро Пєсков Михайло Подоляк
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