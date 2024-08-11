РФ в паніці погрожує Україні "жорсткою відповіддю" через бої в Курській області

Марія Захарова називає бої в Курській області "терористичним актом" і звинувачує у всьому Україну.

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РФ погрожує Україні жорсткою відповіддю через бої в Курській області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

РФ звинувачує Україну у бойових діях на території Курської області. При цьому окупанти погрожують "жорсткою відповіддю". Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона назвала бойові дії "терористичним актом". Захарова намагається переконати всіх в тому, що озброєні сили мають лише одну мету - "залякування мирного населення" РФ.

"Очевидно, що українські ракетні обстріли та атаки безпілотниками по російських регіонах мають яскраво виражений терористичний характер... Не сумніваємося, що організатори та виконавці цих злочинів, включаючи їх зарубіжних кураторів, відповідатимуть за них. Жорстка відповідь ЗС Росії не змусить себе чекати", - сказала Захарова. відео дня

Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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6 серпня Росія поскаржилася на прорив кількома механізованими колонами кордону на ділянці Курської області. Перші бої зустріли російські строковики, тоді як підрозділи "Ахмат", які мали охороняти кордон, були ганебно розбиті.

Путін відреагував на прорив і швидке просування невідомих військ тільки на другу добу. Диктатор країни-агресора звинуватив Україну в "масштабній провокації".

Судячи з опублікованих кадрів, Росія зазнала важких втрат у живій силі та техніці, зокрема в авіації, ще в перший день боїв, а місцеве населення не чинило жодного опору.

Росіяни скаржилися на "скіфську" тактику атакуючих сил, яка полягає у виснаженні сил противника невеликими, але ефективними набігами.

Варто зазначити, що Україна офіційно не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області, хоча президент Володимир Зеленський неодноразово зазначав у своїх зверненнях, що Київ переносить війну РФ на територію країни-агресора.

США, Німеччина, Єврокомісія не тільки не засудили удари по Курській області та прорив кордону, а й наголосили, що підтримують Україну в її боротьбі та забезпечуватимуть усім необхідним озброєнням.

Водночас доля нового запиту Києва до Вашингтона з проханням дозволити наносити удари по РФ углиб, поки що невідома.

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