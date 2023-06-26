Резніков пояснив, чому немає великої проблеми в позиції США щодо "України-НАТО"

Керівник Міністерства оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна стане членом НАТО, однак на це потрібен час.

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Україна стане членом НАТО через певний час - Резников / колаж Главред, фото УНІАН і facebook.com/navy.mil.gov.ua

Український міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу, однак на це потрібен час. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

За словами Резнікова, він нітрохи не збентежений недавніми заявами американського президента Джо Байдена про те, що Білий дім не стане спрощувати заради України процес вступу до Альянсу.

Він зазначив, що членство України є інтересом західних союзників, так як вона знає, як перемогти і стримати армію Росії.

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Резніков також заявив, що ніяких переговорів з Росією не буде, поки ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року.

"Ми будемо готові обговорювати післявоєнне співіснування з Росією, коли вони підуть з нашої землі", — сказав чиновник.

Резніков особливо зазначив, що влада США є вкрай важливим союзником України ‒ тому що мають серйозні ресурси і можливість переконувати інші країни допомагати Україні.

Україна в НАТО за прискореною процедурою

Американське видання Axios раніше повідомило, що президент Штатів Джо Байден підтримує ідею генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка передбачає схвалення Заходом вступу України до НАТО без виконання Плану дій щодо членства в Альянсі. Рішення може стати компромісом для всіх сторін.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус вважає, що дійсно може з'явитися можливість, яка передбачає євроатлантичну інтеграцію України за спрощеною схемою. Сам він підтримує таку ідею.

Пізніше Джо Байден сказав, що армія України вже відповідає стандартам Північноатлантичного альянсу. Втім, поки він не підтримує вступ України до НАТО без ПДЧ. На думку Байдена, умови інтеграції в Альянс повинні бути єдиними для всіх.

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