УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Розрив дипвідносин України з Росією - що це означає

22 лютого 2022, 16:58

Даний процес супроводжується відкликанням дипломатичних представників і закриттям дипломатичних представництв.

Україна може розірвати дипвідносини з Росією / УНІАН

Україна заявила про плани розірвання дипвідносин з РФ, після того як президент Росія Володимир Путін визнав незалежність "ЛДНР".

Відомий дипломат, ексзаступник Міністра закордонних справ Лана Зеркаль детально розповіла, що це означатиме.

В Facebook дипломат зазначила, що процес передбачає офіційну заяву або прийняття спеціального нормативного акту вищими органами державної влади. Він супроводжується відкликанням дипломатичних представників і закриттям дипломатичних представництв.

"Міжнародна практика припинення дипломатичних відносин свідчить, що таке рішення зазвичай є наслідком порушення державою своїх міжнародно-правових зобов'язань, вчинення недружнього акту, початку збройного конфлікту тощо. Розрив дипломатичних відносин може мати політичні та юридичні наслідки. До політичних відноситься припинення будь-яких прямих постійних контактів між державами", - написала Зеркаль.

читайте такожМорок невизначеності впав, втрати будуть: Резніков звернувся до солдатів після вторгнення РФЗа її словами, розірвання дипвідносин не перешкоджає:

Реклама
  • здійсненню контактів між їх представниками в рамках міжнародних організацій;
  • проведення двосторонніх зустрічей на території третьої держави.

Також Зеркаль додала, що за міжнародним правом цей процес може відбуватися без розриву консульських відносин і він не стосується міжнародних договорів, укладених цими державами.

"Розірвання дипломатичних відносин відбувається на підставі статті 106 Конституції України та статті 7 Закону України "Про дипломатичну службу", відповідно до яких МЗС звертається до Президента України з відповідною пропозицією", - уточнила дипломат.

Розрив дипвідносин України і РФ

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв опрацювати питання розриву дипломатичних відносин з Росією. Він висловив сподівання, що війни проти України не буде. Але додав, що в разі "потужної війни" введе в країні воєнний стан.

Тим часом, у Кремлі заявили, що не збираються розривати дипломатичні відносини з Україною і вважають це небажаним. Там вважають, що це зробить відносини двох країн і народів ще складнішими.

Читайте також:

viber
Володимир Путін вторгнення Росії дипломатичні відносини Олена Зеркаль новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Розрив дипвідносин України з Росією - що це означає». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чи буде війна Росії та України в 2022 році: астролог назвала важливу датуЧи буде війна Росії та України в 2022 році: астролог назвала важливу дату Як прискорити метаболізм: 5 ефективних порад, щоб розігнати обмін речовин до максимумуЯк прискорити метаболізм: 5 ефективних порад, щоб розігнати обмін речовин до максимуму Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022: Тільцям – виграш, Дівам – віщі сни, Водоліям - кардинальні зміниГороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022: Тільцям – виграш, Дівам – віщі сни, Водоліям - кардинальні зміни У Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській областіУ Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській області Росія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу з танками: оприлюднено знімкиРосія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу з танками: оприлюднено знімки

Останні новини

18:07

Щасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопом

17:52

Астролог озвучила руйнівний сценарій для України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

17:34

Розрив стосунків - це не оголошення війниПогляд

17:33

"Віддавати свої землі божевільному ми не будемо": Роман Зозуля передав Путіну "полум'яний привіт"

17:23

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

Реклама
17:21

"Вбивцям не місце на конкурсі": українці вимагають відсторонити Росію від участі в Євробаченні-2022

16:58

Розрив дипвідносин України з Росією - що це означаєВідео

16:44

Євросоюз підготував жорсткі санкції проти 350 депутатів Держдуми РФ

16:40

Ситуація різко змінилася: долар в Україні подолав позначку 29 гривеньВідео

16:39

Атака РФ і бездіяльність в ООН: Україна готує контрудар через порушення "Будапешту"

16:33

"Росія створила Україну": посольство США потролило ПутінаВідео

16:28

Путін зізнався, чи планує розширити РФ до кордонів Російської імперіїВідео

16:28

Ціна на газ у Європі по 2000 євро: РФ вибухнула погрозою через зупинку ПП-2

16:15

Зеленський провів переговори з ЕрдоганомВідео

16:10

Як змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удомаВідео

15:54

"Молочка" сильно злетить в ціні: експерти пояснили, чому уряд не зможе стримати подорожчанняВідео

15:17

"Ця людина абсолютно божевільна": прем'єр Нідерландів жорстко висловився на адресу Путіна

15:14

Ціни на меблі в Україні різко пішли вгору

15:12

Дозволяють відстежувати армію РФ на кордоні: київські IT-шники створили інтерактивну картуВідео

15:09

"Велике будівництво" взялось за курортні маршрути Миколаївської області

Реклама
14:57

"Держпереворот" в Україні і діалог з Києвом: Путін вибухнув заявою щодо "ЛДНР"

14:52

Британія "розтрощила" Росію жорсткими санкціями за визнання "ЛДНР"Відео

14:51

Тепер офіційно: відомо ім'я представника України на Євробаченні-2022 в ТуриніВідео

14:40

Пора виходити з логіки РФ: не існує окремих проблем Криму і ДонбасуПогляд

14:35

Путін хоче цинічно продавити ЗахідПогляд

14:25

Сонце пригріє вже по-весняному, але дощі зіпсують все: зима в Україні закінчиться не за календарем

14:15

Росія повністю визнала "ЛДНР": Радфед ратифікував угодиВідео

14:12

Визнання РФ незалежності "ЛДНР": Російські мільярдери за добу втратили 8 млрд доларівВідео

13:59

РФ офіційно вийшла із Мінських угод: у Кремлі заявили, що це більше не актуальноВідео

13:57

Помилки з Грузією 2008 року повторити не можна: Зеленський закликав розтрощити ПП-2

13:39

Вторгнення уже почалося: Джонсон попередив про "нову ірраціональну поведінку РФ"Відео

13:39

Шольц оголосив про повну зупинку Німеччиною сертифікації Північного потоку-2

13:38

"Не була і не буде частиною Росії": спортсменка пояснила Путіну, чому не Ленін створив Україну

13:34

"Дайте спокій моїй країні!": як українські зірки відреагували на визнання Путіним ЛДНРВідео

13:17

Путін націлився в Україні на три великі міста-Bloomberg

13:17

Москва не бажає розривати дипвідносини з Україною - ПєсковВідео

13:03

"Росія визнає "ЛНР" і "ДНР" в межах проголошення": у Кремлі дали офіційний коментар

13:00

Гороскоп на завтра, 23 лютого 2022: Левам - втрати, Рибам - режим економіїВідео

12:58

Військові бази і паспорти: Держдума РФ ратифікувала "договір про дружбу" з "ЛДНР"

12:47

Чверть українців готова воювати, ще чверть допомагатиме армії - опитування

Реклама
12:38

Україна не відводитиме війська з підконтрольних Києву територій Донбасу – ЗеленськийВідео

12:35

Морок невизначеності впав, втрати будуть: Резніков звернувся до солдатів після вторгнення РФВідео

12:16

"РФ має дотримуватися здорового глузду": президент Туреччини засудив визнання Росією "ЛДНР"Відео

12:16

Гороскоп для Стрільців на березень 2022: неймовірне везіння, підвищення та медовий місяцьВідео

12:12

Зеленський пообіцяв зайнятися розривом дипвідносин з Росією та заговорив про воєнний станВідео

12:00

Російський дідусь хоче відновити СРСР, тому що у нього тоді ще стоявВідеоблоги

11:56

У Луцьку за президентською програмою реконструювали спорткомплекс національного технічного університету

11:44

Визнання "ЛНР/ДНР": перемога чи програш ПутінаПогляд

11:43

У "Слузі народу" запропонували розірвати дипвідносини з Росією через рішення ПутінаВідео

11:42

Бойовики "ЛНР" поклали око на всю Луганську область і пригрозили УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти