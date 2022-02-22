Розрив дипвідносин України з Росією - що це означає

Україна може розірвати дипвідносини з Росією / УНІАН

Україна заявила про плани розірвання дипвідносин з РФ, після того як президент Росія Володимир Путін визнав незалежність "ЛДНР".

Відомий дипломат, ексзаступник Міністра закордонних справ Лана Зеркаль детально розповіла, що це означатиме.

В Facebook дипломат зазначила, що процес передбачає офіційну заяву або прийняття спеціального нормативного акту вищими органами державної влади. Він супроводжується відкликанням дипломатичних представників і закриттям дипломатичних представництв.

"Міжнародна практика припинення дипломатичних відносин свідчить, що таке рішення зазвичай є наслідком порушення державою своїх міжнародно-правових зобов'язань, вчинення недружнього акту, початку збройного конфлікту тощо. Розрив дипломатичних відносин може мати політичні та юридичні наслідки. До політичних відноситься припинення будь-яких прямих постійних контактів між державами", - написала Зеркаль.

читайте такожМорок невизначеності впав, втрати будуть: Резніков звернувся до солдатів після вторгнення РФЗа її словами, розірвання дипвідносин не перешкоджає:

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здійсненню контактів між їх представниками в рамках міжнародних організацій;

проведення двосторонніх зустрічей на території третьої держави.

Також Зеркаль додала, що за міжнародним правом цей процес може відбуватися без розриву консульських відносин і він не стосується міжнародних договорів, укладених цими державами.

"Розірвання дипломатичних відносин відбувається на підставі статті 106 Конституції України та статті 7 Закону України "Про дипломатичну службу", відповідно до яких МЗС звертається до Президента України з відповідною пропозицією", - уточнила дипломат.

Розрив дипвідносин України і РФ

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв опрацювати питання розриву дипломатичних відносин з Росією. Він висловив сподівання, що війни проти України не буде. Але додав, що в разі "потужної війни" введе в країні воєнний стан.

Тим часом, у Кремлі заявили, що не збираються розривати дипломатичні відносини з Україною і вважають це небажаним. Там вважають, що це зробить відносини двох країн і народів ще складнішими.

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