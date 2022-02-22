Зеленський провів переговори з Ердоганом

Зеленський зідзвонився з Ердоганом / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Головною темою обговорення стало питання визнання Росією незалежності так званих "ЛДНР".

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив подяку за підтримку позиції України щодо останніх провокаційних рішень РФ", - написав Зеленський у Twitter.

Також глава держави подякував Ердогану за підтримку ініціативи з проведення саміту держав - постійних членів Ради Безпеки ООН за участю України, Туреччини та Німеччини.

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

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Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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