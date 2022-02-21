Путін заявив Шольцу і Макрону про плани визнання незалежності" ДНР " і "ЛНР"

Володимир Путін заявив про плани визнання "ЛДНР" / Reuters

У понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Бесіда відбулася після засідання Радбезу РФ, головним питанням якого було визнання незалежності "ЛДНР". Під час розмови сторони обговорили ситуацію навколо України, пишуть росСМИ.

"На переговорах знову обговорювалася ситуація в Україні і навколо неї, а також розміщення російських військ на російсько-українському і білорусько-українському кордоні. Президент Путін також представив інформацію про сьогоднішнє засідання Ради Безпеки Росії", - йдеться в повідомленні пресслужби Німеччини.

Канцлер ФРН засудив рішення Росії визнати незалежність "ЛДНР". За його словами, такий крок буде різко суперечити Мінським угодам і стане одностороннім порушенням цих угод з боку РФ.

Крім того, Шольц закликав Путіна до негайної деескалації і відведення сили від кордону з Україною.

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"Зараз особливо важливо дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі і встановити ознаки розрядки. Росія несе тут особливу відповідальність", - підкреслив Шольц.

Президент Франції Еммануель Макрон також розчарований таким наміром Путіна. Його не задовольняє підписання указу про визнання ДНР і ЛНР.

Але при цьому, як повідомили в прес-службі Кремля, лідери країн ЄС все таки готові до продовження контактів.

читайте такожЗасідання Радбезу РФ було записано заздалегідь-ЗМІТим часом, відомо, що Кремля додали, що канцлер Німеччини на даний момент проводить переговори з партнерами, зокрема, з президентами Франції Еммануелем Макроном і України Володимиром Зеленським.

Визнання" ДНР " і " ЛНР " і Радбез РФ

Російська Держдума 15 лютого проголосувала за проект постанови Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі"державами". Рішення підтримав 351 депутат.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Постанова Держдуми по "ЛДНР" не відповідає механізму реалізації Мінських угод, які Москва називає ключовим документом для вирішення конфронтації.

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що голосування в Держдумі РФ з питання "ЛДНР" є кроком у напрямку дестабілізації ситуації і спробою Москви вийти з "Мінська". Міжнародному співтовариству слід негайно відреагувати на ситуацію, що склалася.

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