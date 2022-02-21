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Зеленський на сьогодні терміново скликає РНБО

21 лютого 2022, 19:38

Що обговорюватимуть на РНБО сьогодні.

Зеленський, РНБО
Зеленський, РНБО / @APUkraine

Президент України Володимир Зеленський терміново скликає РНБО на сьогодні, 21 лютого.

Як повідомляє пресслужба глави держави в понеділок, 21 лютого, засідання пройде вже буквально через 20 хвилин, о 20:00.

Порядок денний термінового засідання РНБО поки невідомий.

Крім того, в ці хвилини проходять переговори президента Франції Еммануеля Макрона, Канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента України Володимира Зеленського.

"У зв'язку із заявами, які прозвучали на засіданні Радбезу РФ, провів термінові консультації з Макроном і Шольцом та скликав РНБО", - заявив Зеленський у Twitter.

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Визнання "ДНР" і "ЛНР" і Радбез РФ

Російська Держдума 15 лютого проголосувала за проект постанови про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі "державами". Рішення підтримав 351 депутат.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Постанова Держдуми по "ЛДНР" не відповідає механізму реалізації Мінських угод, які Москва називає ключовим документом для вирішення конфронтації.

читайте також"Кривавий переворот": Путін висловився про загострення на Донбасі і звинуватив Україну

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що голосування в Держдумі РФ з питання "ЛДНР" є кроком у напрямку дестабілізації ситуації і спробою Москви вийти з "Мінська". Міжнародному співтовариству слід негайно відреагувати на ситуацію, що склалася.

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РНБО Володимир Зеленський
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