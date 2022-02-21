Засідання Радбезу РФ було записано заздалегідь - ЗМІ

Володимир Путін провів засідання Радбезу РФ / Reuters

У понеділок, 21 лютого, в Росії відбулося засідання Ради Безпеки Росії, головним питанням якого було визнання незалежності "ЛДНР".

Трансляція проходила в прямому ефірі, проте під час неї були помічені деякі неточності, які дозволяють припустити ЗМІ, що насправді воно могло бути записаним раніше.

Як пише УП, один з учасників російського Радбезу, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито в прямому ефірі (за московським часом-18: 30) двічі засвітив на камеру свій годинник. Вперше на циферблаті було 12:47, а вдруге – 13: 38.

Також наголошується, що в кінці "трансляції" була ситуація, схожа на "склейку". Зокрема, в одну секунду камера показала президента РФ Володимира Путіна, але в двох різних позах.

Крім того, на початку відео праворуч у кутку сидить російський генпрокурор у синій формі. Після слів Путіна він повертається після виступу.

Реклама

Суть в тому, що о 15:40 за московським часом ватажки ОРДЛО попросили Путіна визнати незалежність "республік". Тобто, якщо Радбез був у записі, то звернення бойовиків вийшли вже після закінчення "трансляції".

читайте такожПутін сьогодні може визнати незалежність " ЛНР " і "ДНР": підсумки Радбезу РФ Нагадаємо, глави невизнаних республік "ЛДНР" Леонід Пасічник і Денис Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність республік".

Денис Пушилін також звернувся до Володимира Путіна з проханням про укладення між "ДНР" і РФ "договору про співпрацю", який передбачатиме також співпрацю в оборонній сфері.

Читайте також: