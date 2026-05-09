На Рівненщину йде похолодання: синоптики розкрили, як зміниться погода

Ви дізнаєтесь:
- Яка буде погода в Рівному 10 травня
- Як зміниться погода на Рівненщині вночі
- Чи очікуються в регіоні опади
У неділю, 10 травня, на Рівненщині прогнозують помірно теплу погоду. За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність без опадів.
Вночі та вранці можливий слабкий туман. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода в Рівненській області 10 травня
У нічні години температура по території області становитиме від +4 до +9 градусів. Вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Погода в Рівному 10 травня
У Рівному вночі температура коливатиметься від +5 до +7 градусів. У денні години синоптики прогнозують +15…+17 градусів.
Погода в Україні на вихідних - прогноз
Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що погода в Україні найближчим часом стане більш прохолодною.
"Через нашу територію 9-10 травня проходитимуть атмосферні фронти, тому практично повсюди - короткочасні дощі, можливі грози. У неділю на заході - без опадів", - додала вона.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні почне погіршуватись. Цими вихідними вже очікується зниження температури повітря у більшості регіонів.
Погода в Тернопільській області на вихідних, 9 та 10 травня, буде переважно хмарною. Температура вдень не підніматиметься вище +21 градуса, а вночі навіть можливі дощі
У Житомирській області вихідні 9–10 травня пройдуть під знаком прохолоди та високої пожежної небезпеки. Ночами температура опускатиметься до 5 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься максимум до 22 градусів.
Читайте також:
- Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних
- Полтавщину накриють грози і дощі: синоптики назвали дати негоди
- Потепління до +25 наближається: коли спека замінить дощі на Львівщині
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред