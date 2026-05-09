На Рівненщину йде похолодання: синоптики розкрили, як зміниться погода

Інна Ковенько
9 травня 2026, 12:19
Погода буде помірною, але комфортною для прогулянок та роботи на відкритому повітрі.
Прогноз погоди в Рівному та області на 10 травня / facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

  • Яка буде погода в Рівному 10 травня
  • Як зміниться погода на Рівненщині вночі
  • Чи очікуються в регіоні опади

У неділю, 10 травня, на Рівненщині прогнозують помірно теплу погоду. За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність без опадів.

Вночі та вранці можливий слабкий туман. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Рівненській області 10 травня

У нічні години температура по території області становитиме від +4 до +9 градусів. Вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Погода в Рівному 10 травня

У Рівному вночі температура коливатиметься від +5 до +7 градусів. У денні години синоптики прогнозують +15…+17 градусів.

Погода в Рівному на 2 тижні
Погода в Рівному на 2 тижні / Фото: meteoprog

Погода в Україні на вихідних - прогноз

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що погода в Україні найближчим часом стане більш прохолодною.

"Через нашу територію 9-10 травня проходитимуть атмосферні фронти, тому практично повсюди - короткочасні дощі, можливі грози. У неділю на заході - без опадів", - додала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні почне погіршуватись. Цими вихідними вже очікується зниження температури повітря у більшості регіонів.

Погода в Тернопільській області на вихідних, 9 та 10 травня, буде переважно хмарною. Температура вдень не підніматиметься вище +21 градуса, а вночі навіть можливі дощі

У Житомирській області вихідні 9–10 травня пройдуть під знаком прохолоди та високої пожежної небезпеки. Ночами температура опускатиметься до 5 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься максимум до 22 градусів.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.


Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

14:26Світ
РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

13:24Фронт
Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

12:53Війна
