Путін може підірвати ядерку на сході України: Макрон дуже наляканий - Daily Mail

Путін налякав Макрона ядерними погрозами / Колаж фото Reuters , kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ядерною зброєю "не потрібно атакувати великі міста, щоб перемогти", це підтверджує ситуація, яка сталася в японських містах Хіросіма і Нагасакі. Французькі дипломати стурбовані такою заявою і сприймають це як натяк на застосування тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що таку заяву Путін зробив під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Макрон був неймовірно стривожений такою заявою.

"Це прозвучало як дуже серйозний натяк на те, що Путін може підірвати тактичну ядерну зброю на сході України, залишивши Київ неушкодженим. Здається, це була суть його зауважень", – йдеться в повідомленні.

Путін також заявив, що відповідно до оборонної доктрини РФ може застосувати ядерну зброю у відповідь на можливу агресію, яка здійснюватиметься із застосуванням зброї масового знищення або на агресію, яка ставитиме під загрозу існування Росії.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

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