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"Путін переступить через червону лінію": Шольц застеріг РФ від застосування ядерної зброї

5 листопада 2022, 21:50

На міжнародному рівні залишається занепокоєння, що Росія може застосувати ядерну зброю в Україні.

'Путін переступить через червону лінію': Шольц застеріг РФ від застосування ядерної зброї
Шольц застеріг РФ від застосовання ядерної зброї / Фото Reuters, УНІАН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України є "червною лінією", яку не можна переходити.

Про це канцлер ФРН сказав під час виступу на з'їзді партії СДПН у Берліні, повідомляє Tagesschau.

Як зазначив Шольц, наразі на міжнародному рівні залишається занепокоєння, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

"Не дозволено, це неприйнятно використовувати ядерну зброю в цьому конфлікті. Ми закликаємо Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде. Це буде межа, яку не можна переходити", - заявив він.

Крім того, німецький лідер зазначив, що під час свого візиту до Китаю, який відбувся напередодні, президент КНР Сі Цзіньпін також заявив, що ядерні погрози РФ безвідповідальні та дуже небезпечні.

Як пише інформаційне агентство, Шольца багато хто критикує за те, що він здійснив візит до Пекіна. У свою чергу глава уряду ФРН відреагував на це, пояснивши, що він їздив переконати голову КНР виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні. За його словами, це було достатньою причиною для поїздки.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

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