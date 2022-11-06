Херсон повністю без світла, знеструмлена також частина області: що відомо

Херсон повністю без світла, знеструмлена також частина області/ УНІАН

У тимчасово окупованому Херсоні повністю зникло світло. Знеструмлені усі райони. Також без світла залишилася частина Херсонської області.

Про це повідомляє місцеве видання "Мост". Зазначається, що крім самого Херсона світло також зникло у селищах Комишани і Білозерка, що розташовані біля обласного центру.

Про відключення світла у Херсоні повідомило також російське пропагандистське видання "РІА Новости".

"У всіх районах Херсона немає світла, причини уточнюються", – написало російське видання.

Пізніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили уже про 10 знеструмлених населених пунктів в у регіоні.

При цьому окупаційна "влада" регіону звинуватила українські війська в "обстрілах" Каховської гідроелектростанції. Вони зазначають, нібито ЗСУ вдарили по об’єкту шістьма ракетами HIMARS, і що одна з них потрапила до шлюзу греблі та спричинила руйнування.

Окупанти готуються обороняти Херсон

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються створити ілюзію відступу з Херсонщини. Таким чином ворог хоче спровокувати ЗСУ на передчасну атаку та заманити українські частини у вуличні бої. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Також повідомлялося, що Збройні сили України наближаються до Херсона, а тому змушують окупантів будувати укріплення. Судячи із супутникових фотографій, загарбники посилюють оборону на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, окупанти Росії втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться у захопленому ними Херсоні. Приміщення залишилося порожнім. Вони вкрали всі цінні речі і залишили тільки порожню шафу, коробки і багато сміття.

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