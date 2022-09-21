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Путін хоче втопити Україну в крові російських солдатів – Зеленський

21 вересня 2022, 16:43

Мобілізація показує, що у Росії проблеми з офіцерами і військовими кадрами, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський, Путін
Путін хоче втопити Україну в крові, але також і в крові своїх солдатів - Зеленський/ Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Глава Кремля Володимир Путін має намір втопити Україну в крові російських солдатів. Рішення щодо проведення часткової мобілізації демонструє проблеми Росії з офіцерами і військовими кадрами в цілому. Російські війська зазнають втрат і тікають з поля бою. Для перемог Путіна на фронті знадобилася б багатомільйонна армія. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Bild він розповів про те, що знав про рішення щодо часткової мобілізації в Росії і не дивився заяву Путіна.

"У мене є вся інформація, яка мені потрібна. У цій промові не було нічого нового для мене", - зазначив президент.

За його словами, мобілізація на російській території демонструє проблеми з офіцерами і військовими кадрами в Росії в цілому. Москва вже призвала на війну кадетів, у яких не було навичок участі в бойових діях. Вони загинули.

"Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти загинули. Вони навіть не могли закінчити свою освіту. Всі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають", - сказав Зеленський.

Президент додав, що для просування на фронті Путіну потрібна багатомільйонна армія. Росіяни зазнають втрат і тікають з поля бою.

"Він (Путін, - ред.) хоче втопити Україну в крові, але також і в крові своїх солдатів", - підкреслив Володимир Зеленський.

Часткова мобілізація в Росії

Глава РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії. Він сказав, що Москва, в першу чергу, збирається призвати на війну з Україною військових запасу і осіб, які проходили службу в російській армії. Крім того, Путін додав, що країна-агресорка визнає "результати референдумів" на окупованих Москвою українських територіях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що Росія на 210-й день "спецоперації" проти України отримала мобілізацію, закриті кордони, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Радник керівника МВС Вадим Денисенко вважає, що Росії на першому етапі мобілізації не вдасться призвати понад 40-50 тисяч осіб. У Москви немає ресурсів для підготовки та оснащення більшої кількості людей. Завдання Путіна - стабілізувати лінію фронту і не стримати подальше просування ЗСУ.

Дивіться відео Главред - оточення Путіна втрачає страх перед ним

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