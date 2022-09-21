'Мені страшно': росіяни в шоці від оголошення Путіним мобілізації

Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ з 21 вересня / Фото УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пропагандистка Маргарита Симоньян одразу після цього влаштувала в своєму Telegram-каналі анонімне голосування. Судячи з усього, більшість росіяни не в захваті від рішення господаря Кремля "упакувати в пакети" своїх громадян.

Зокрема, 41% підписників пропагандистки проголосували за пункт "Мені страшно", 22% не розуміють, що означає часткова мобілізація в РФ, а ще 37% рішення Путіна підтримують.

Як росіяни коментують рішення Путіна оголосити часткову мобілізацію в РФ:

"Нехай сам йде на фронт, раз такий розумний"

"Всіх підписників симонян мобілізувати!"

"Вітаю всіх біснуватих на війні!!! Шкода тільки, що ці божевільні пенсіонери призову не підлягають!!! Погано жили??? Хочу бачити Маргошу та її дітей прямо на передовій! І їй подібних там же"

"Мені страшно за наших молодих хлопців, синів, чоловіків. Не за себе..."

"Діти єдиноросів в перших рядах повинні бути..."

"Соловйов піде? І всі інші"

Мобілізація в Росії

20 вересня Держдума Росії в цілому ухвалила поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" та "воєнний час". Якщо військовий самовільно залишить частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на термін до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Однак у Держдумі РФ заявили, що ухвалені "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації в Росії.

Генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій. Тому це не сильно вплине на війну в Україні.

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