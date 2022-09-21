'Мені страшно': росіяни в шоці від оголошення Путіним мобілізації

Частина росіян не розуміє, що означає оголошена господарем Кремля мобілізація, інші ж громадяни обурюються і цікавляться, чи відправлять на війну пропагандистів.
Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пропагандистка Маргарита Симоньян одразу після цього влаштувала в своєму Telegram-каналі анонімне голосування. Судячи з усього, більшість росіяни не в захваті від рішення господаря Кремля "упакувати в пакети" своїх громадян.
Зокрема, 41% підписників пропагандистки проголосували за пункт "Мені страшно", 22% не розуміють, що означає часткова мобілізація в РФ, а ще 37% рішення Путіна підтримують.
Як росіяни коментують рішення Путіна оголосити часткову мобілізацію в РФ:
- "Нехай сам йде на фронт, раз такий розумний"
- "Всіх підписників симонян мобілізувати!"
- "Вітаю всіх біснуватих на війні!!! Шкода тільки, що ці божевільні пенсіонери призову не підлягають!!! Погано жили??? Хочу бачити Маргошу та її дітей прямо на передовій! І їй подібних там же"
- "Мені страшно за наших молодих хлопців, синів, чоловіків. Не за себе..."
- "Діти єдиноросів в перших рядах повинні бути..."
- "Соловйов піде? І всі інші"
Мобілізація в Росії
20 вересня Держдума Росії в цілому ухвалила поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" та "воєнний час". Якщо військовий самовільно залишить частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на термін до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.
Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Однак у Держдумі РФ заявили, що ухвалені "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації в Росії.
Генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій. Тому це не сильно вплине на війну в Україні.
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