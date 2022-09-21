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"Мені страшно": росіяни в шоці від оголошення Путіним мобілізації

21 вересня 2022, 10:03

Частина росіян не розуміє, що означає оголошена господарем Кремля мобілізація, інші ж громадяни обурюються і цікавляться, чи відправлять на війну пропагандистів.

Мобілізація в РФ, Володимир Путін
Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ з 21 вересня / Фото УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пропагандистка Маргарита Симоньян одразу після цього влаштувала в своєму Telegram-каналі анонімне голосування. Судячи з усього, більшість росіяни не в захваті від рішення господаря Кремля "упакувати в пакети" своїх громадян.

Зокрема, 41% підписників пропагандистки проголосували за пункт "Мені страшно", 22% не розуміють, що означає часткова мобілізація в РФ, а ще 37% рішення Путіна підтримують.

Скріншот Телеграм-канал Симоньян

Як росіяни коментують рішення Путіна оголосити часткову мобілізацію в РФ:

  • "Нехай сам йде на фронт, раз такий розумний"
  • "Всіх підписників симонян мобілізувати!"
  • "Вітаю всіх біснуватих на війні!!! Шкода тільки, що ці божевільні пенсіонери призову не підлягають!!! Погано жили??? Хочу бачити Маргошу та її дітей прямо на передовій! І їй подібних там же"
  • "Мені страшно за наших молодих хлопців, синів, чоловіків. Не за себе..."
  • "Діти єдиноросів в перших рядах повинні бути..."
  • "Соловйов піде? І всі інші"
'Мені страшно': росіяни в шоці від оголошення Путіним мобілізації
'Мені страшно': росіяни в шоці від оголошення Путіним мобілізації
'Мені страшно': росіяни в шоці від оголошення Путіним мобілізації
'Мені страшно': росіяни в шоці від оголошення Путіним мобілізації

Мобілізація в Росії

20 вересня Держдума Росії в цілому ухвалила поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" та "воєнний час". Якщо військовий самовільно залишить частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на термін до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Однак у Держдумі РФ заявили, що ухвалені "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації в Росії.

Генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій. Тому це не сильно вплине на війну в Україні.

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