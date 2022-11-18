"Переговори можуть початися найближчим часом": Макрон заявив про необхідність домовлятися з Путіним

Макрон хоче переговорів між Україною і РФ / Колаж фото Офіс президента, Reuters, сайт Кремля

Президент Франції Еммануель Макрон очікує, що "найближчим часом" Україна нібито погодиться на перемовини з Росією. Причому він вірить в те, що Китай нібито зможе стати посередником. Про це він розповів виданню Nikkei.

"Українці, я сподіваюся, повернуться за стіл переговорів з росіянами і міжнародне співтовариство буде за цим столом", - сказав Макрон.

Він цинічно хоче зберегти канали зв'язку з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Те, що ми вирішили зробити з Китаєм, Індією та багатьма іншими за столом, було дуже важливим. Ми висловили це занепокоєння... Тому я вважаю, що корисно в цьому контексті, оскільки це створює ситуації, коли Росія отримує меседж від міжнародного співтовариства ... Особливо від Китаю, про те, що мир необхідно відновити", — сказав Макрон, коментуючи питання про "необхідність переговорів з РФ".

Він додав, що учасники саміту G-20 нібито "зрозуміли роль переговорів", а також можливу участь Китаю в цьому процесі.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних перемовинах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади та остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України та визнає, що зробила "жахливу помилку".

Західний портал Politico зазначає, що Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі.

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