Визнання Росією "ЛДНР" і ситуація Грузії: у Раді заявили про небезпечний для України сценарій

Влада наразі не бачить реальних кроків Росії щодо визнання "незалежності" окупованого Донбасу / @vysotskiy.ap

Якщо Росія піде на визнання "ЛДНР" на окупованому Донбасі, то наслідки такого рішення для України будуть більш небезпечними, ніж результати схожих сценаріїв у Грузії, коли Москва схвалила нібито "самостійність" Абхазії та Південної Осетії. В першу чергу, через ситуацію з відкритою присутністю у ОРДЛО російських військ. Про це заявив віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

У ефірі телеканалу Рада він розповів про те, що якщо Росія визнає свої анклави у захопленому Донбасі, то можна буде порівняти ситуацію з абхазьким і південноосетинським сценаріями для Грузії.

читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом ЗаходуЯк вважає Корнієнко, результати такого рішення стали менш небезпечними для грузинської держави, ніж це може бути для Києва. В першу чергу через відкриту присутність російських військ у ОРДЛО.

Втім, він також зазначив, що Москва наразі не просуває таку ідею на рівні правлячої партії. Ініціативу висунула умовно опозиційна політична сила КПРФ, за допомогою якої російська влада опрацьовує певні ідеї.

"КПРФ - нібито опозиційна, але керована і через неї йдуть певні речі, які соромно виносити на розгляд влади", - підкреслив Олександр Корнієнко.

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Нагадаємо, у листопаді минулого року перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький заявив про те, що Росії для приєднання окупованих районів Донбасу знадобиться складання позовів з вимогою про визнання незаконного акту Ради народних комісарів від 1922 року. За його словами, для цього Москва повинна подавати позови до міжнародних інстанцій.

Російський президент Володимир Путін своїм указом від 15 листопада 2021 року прирівняв товари, вироблені під егідою окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР" до російських. Продукцію допустили до державних закупівель. Вказувалося, що указ діятиме до повної політичної реалізації Мінських угод.

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