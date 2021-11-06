У РФ заговорили про приєднання "ЛДНР" і розкрили новий сценарій

У РФ говорять про приєднання окупованого Донбасу / informator.su

Для приєднання окупованих Москвою районів Донбасу до Росії, необхідно скласти позови з вимогою визнати незаконним акт Ради народних комісарів від 1922 року.

Такий спосіб приєднання терористичних "ДНР" і "ЛНР" назвав перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький, повідомляє Ura.ru.

"Після цього [визнання незаконним акту 1922 року] всі питання по Донбасу відпадуть автоматично, моментально", — заявив депутат.

Він додав, що з цим потрібно працювати юристам міжнародного права — вони повинні подавати позови в різні міжнародні інстанції.

За словами Водолацького, документ Ради Народних Комісарів став трагічним для багатьох людей. Згідно з підписаним Леніним актом, території Донбасу відходили Української РСР.

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Раніше колишній глава МВС Арсен Аваков раніше заявляв, що риторика про повернення Донбасу в Україну виключно політичним шляхом повинна використовуватися тільки дипломатами. При цьому у армії повинен бути сценарій військового звільнення окупованих територій.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що для повернення окупованих Криму і Донбасу потрібно підвищити обороноздатність і стійкість країни. Київ має намір зробити ставку на військову дипломатію, яка буде реалізовуватися за підтримки Міністерства закордонних справ.