У РФ заговорили про приєднання "ЛДНР" і розкрили новий сценарій

У Держдумі РФ помріяли про приєднання окупованих українських територій.
Для приєднання окупованих Москвою районів Донбасу до Росії, необхідно скласти позови з вимогою визнати незаконним акт Ради народних комісарів від 1922 року.
Такий спосіб приєднання терористичних "ДНР" і "ЛНР" назвав перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький, повідомляє Ura.ru.
"Після цього [визнання незаконним акту 1922 року] всі питання по Донбасу відпадуть автоматично, моментально", — заявив депутат.
Він додав, що з цим потрібно працювати юристам міжнародного права — вони повинні подавати позови в різні міжнародні інстанції.
За словами Водолацького, документ Ради Народних Комісарів став трагічним для багатьох людей. Згідно з підписаним Леніним актом, території Донбасу відходили Української РСР.
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Раніше колишній глава МВС Арсен Аваков раніше заявляв, що риторика про повернення Донбасу в Україну виключно політичним шляхом повинна використовуватися тільки дипломатами. При цьому у армії повинен бути сценарій військового звільнення окупованих територій.
Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що для повернення окупованих Криму і Донбасу потрібно підвищити обороноздатність і стійкість країни. Київ має намір зробити ставку на військову дипломатію, яка буде реалізовуватися за підтримки Міністерства закордонних справ.
Агресія Росії на Донбасі
У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.