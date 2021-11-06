УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У РФ заговорили про приєднання "ЛДНР" і розкрили новий сценарій

6 листопада 2021, 14:21

У Держдумі РФ помріяли про приєднання окупованих українських територій.

Руйнування, Донбас, Донецьк, Луганськ
У РФ говорять про приєднання окупованого Донбасу / informator.su

Для приєднання окупованих Москвою районів Донбасу до Росії, необхідно скласти позови з вимогою визнати незаконним акт Ради народних комісарів від 1922 року.

Такий спосіб приєднання терористичних "ДНР" і "ЛНР" назвав перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький, повідомляє Ura.ru.

"Після цього [визнання незаконним акту 1922 року] всі питання по Донбасу відпадуть автоматично, моментально", — заявив депутат.

Він додав, що з цим потрібно працювати юристам міжнародного права — вони повинні подавати позови в різні міжнародні інстанції.

За словами Водолацького, документ Ради Народних Комісарів став трагічним для багатьох людей. Згідно з підписаним Леніним актом, території Донбасу відходили Української РСР.

Реклама

читайте такожСтаніслав Асєєв. "Ізоляція" - Російський концтабір на Донбасі

Раніше колишній глава МВС Арсен Аваков раніше заявляв, що риторика про повернення Донбасу в Україну виключно політичним шляхом повинна використовуватися тільки дипломатами. При цьому у армії повинен бути сценарій військового звільнення окупованих територій.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що для повернення окупованих Криму і Донбасу потрібно підвищити обороноздатність і стійкість країни. Київ має намір зробити ставку на військову дипломатію, яка буде реалізовуватися за підтримки Міністерства закордонних справ.

Агресія Росії на Донбасі

У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.

У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

viber
новини Росії новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «У РФ заговорили про приєднання "ЛДНР" і розкрили новий сценарій». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Новий Рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачуНовий Рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу В Україну рухається перший сніг: синоптики назвали датуВ Україну рухається перший сніг: синоптики назвали дату Потужні магнітні бурі в листопаді 2021 року атакують: коли підуть на спадПотужні магнітні бурі в листопаді 2021 року атакують: коли підуть на спад У моді штани неземної краси в стилі 30-х, які подарувала світу велика ШанельУ моді штани неземної краси в стилі 30-х, які подарувала світу велика Шанель Блінкен під час зустрічі із Зеленським зробив гучну заяву щодо СП-2Блінкен під час зустрічі із Зеленським зробив гучну заяву щодо СП-2
15:05

Висока смертність від COVID-19: у МОЗ пояснили, чому Україна опинилася в лідерах

14:57

У російському МЗС підтвердили, що високопоставлений "гонець" Байдена у Москві говорив про Україну

14:42

"Дія" не працюватиме цілу ніч: у Мінцифрі розповіли, чому і коли самеВідео

14:37

"Президент - це криза кар'єрного росту": Порошенко розповів, чи хоче ще раз очолити УкраїнуВідео

14:23

На Новий Рік та Різдво гірськолижні курорти обслуговуватимуть лише вакцинованих - ЛяшкоВідео

Реклама
14:21

У РФ заговорили про приєднання "ЛДНР" і розкрили новий сценарійВідео

14:05

Частина українців отримуватиме не менше 3 тисяч пенсії: чиновники пояснили, хто саме

14:00

Леви - остерігайтеся пліток, Діви - заздрісників: гороскоп на 7 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

13:58

Як потрапити у ТРЦ без COVID-сертифіката - "лайфхак" від МОЗВідео

13:37

Несло на зустрічну смугу: у Мелітополі 17-річний хлопець врятував водія маршрутки і запобіг ДТП

13:09

Від коронавірусу помер легендарний політик і колишній в. о. прем'єра Юхим Звягільський

13:04

Наймодніші шарфи зима 2022: вони теплі-теплі, немов мамині рукиФотоВідео

12:54

У Вінниці п'яний росіянин зірвав прапор України з торгового центру

12:53

Під Одесою жорстоко побили депутата з Херсонщини: лікарі борються за його життяВідео

12:42

Найсмачніші пиріжки з лаваша з сиром і зеленню: готувати всього 15 хвилинВідео

12:21

Вже офіційно: лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк розлучається з дружиноюВідео

12:15

Резніков розповів, як працюватиме на посаді міністра оборони

11:49

У МОЗ пояснили, чому показ COVID-сертифікатів - не розголошення лікарської таємниціВідео

11:37

Термін дії COVID-сертифікатів після одужання скоротили майже вдвічіВідео

11:01

Смерть Путіна: Аваков закликав готуватися до різних потрясінь у РФВідео

Реклама
10:27

Вагітна жінка загинула під час пожежі в салоні краси в СумахВідео

10:24

На честь Дня визволення Києва Кива "розстріляв" Степана БандеруВідео

09:42

До лікарні з COVID-19 часто потрапляє молодь: кому потрібна реанімаціяВідео

09:31

Сім'я з п'ятьма дітьми розбилася в ДТП під Миколаєвом: батько і двоє дітей загинули відразу

09:14

Близнюкам - неймовірний прибуток, Дівам - клопоти: гороскоп на 6 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

08:43

Хвиля COVID-19 буде як сезон ГРВІ: Ляшко розповів, коли українці зможуть полегшено видихнутиВідео

08:18

Антирекорд смертей від COVID-19: в Україні жертвами хвороби за добу стали майже 800 осібВідео

08:01

Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних

07:53

Резніков заявив, що Україна веде консультації на всіх рівнях через російські війська біля кордонуВідео

07:45

У кого насправді відібрав перемогу ЗеленськийПогляд

07:24

Росія готується до вторгнення: Байден послав до Москви "гінця" через війська біля кордонів УкраїниВідео

07:10

Особливий ген провокує важкий перебіг COVID-19: у кого він єВідео

06:28

Зеленському приготуватися, або Чому Аваков заговоривПогляд

05:28

Морози атакують несподівано: синоптик попередив про різке похолоданняВідео

05:20

Влад Росс. Чи чекає на Медведчука в'язницяВідеоблоги

05:02

День чоловіків 2021: коли, чіткі привітання і прикольні картинки до свята

04:46

Чи є дешевий продукт для зниження холестерину - коментар експерта

04:15

Місячний гороскоп на тиждень 8-14 листопада: плітки, інтриги або впливовий покровительВідео

03:50

"Не уподібнюйтеся дикунам!": Комаровський розповів, як не потрібно лікувати ГРВІ

03:15

"Красива й жіночна": солістка The Hardkiss Юлія Саніна вразила знімком без макіяжу

Реклама
02:44

Ляшко пообіцяв відкрити лікарню Феофанія для "простих людей"Відео

02:30

Дієтолог розповіла, як вживання какао впливає на шкіру

02:13

Коронавірус у котів і собак: як розпізнати і лікувати небезпечну хворобуВідео

01:54

Дистанційне навчання: психотерапевт попередила про небезпечні наслідки для здоров'я дитиниВідео

01:32

Упізнати неможливо: Слава Камінська в обтислій сукні показала, як виглядала в школіВідео

01:11

Палацовий переворот або революція: астролог дав сумний прогноз для ПутінаВідео

00:50

Стало відомо, як удари головою по м'ячу впливають на футболістівВідео

00:47

Прикмети на 6 листопада: що не можна робити в Дмитрівську батьківську суботуВідео

05 листопада, п'ятниця
23:55

Смертельна ДТП у Харкові: у підлітка примусово візьмуть аналіз крові

23:41

Сімейний психолог пояснила, як правильно парі розпізнати сексуальну дисгармонію

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти