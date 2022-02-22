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Визнання кордонів "ЛДНР" і ультиматум по Криму і НАТО: головні заяви Путіна на пресконференції

22 лютого 2022, 19:51

Президент країни-агресорки заявив, що для врегулювання ситуації Україна нібито має визнати російську анексію Криму і відмовитися від вступу до НАТО.

Путін висунув ультиматуми Україні під час пресконференції / Reuters

Росія визнала кордони так званих "ЛНР" і "ДНР" у межах, які передбачені у їхніх "Конституціях". Таким чином російський президент Володимир Путін визнав, що нібито так звані "республіки" можуть претендувати на всю територію Донецької і Луганської областей.

Путін зазначив: коли Росія визнала "ЛДНР", вона визнала і всі документи, які діють на цих територіях. Про це російський президент заявив під час пресконференції у вівторок, 22 лютого.

"Ми ж їх визнали, а це означає, що ми визнали всі їхні фундаментальні документи, в тому числі Конституцію. Там прописано кордони у межах Донецької і Луганської областей в той час, коли вони були в складі України. Але ми розраховуємо, і я хочу це підкреслити, ці питання будуть вирішені під час перемовин київської влади та керівництвом цих республік", – заявив Путін.

При цьому Путін зазначив, що зараз важко проводити перемовини, бо тривають бойові дії і відбуваються загострення.

РФ офіційно виходить з Мінських домовленостей

Путін також заявив, що "Мінських угод більше не існує". Росія більше не виконуватиме ці домовленості, адже визнала "ЛДНР".

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"Тепер Мінських угод не існує, чого ж їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих утворень?", – сказав президент РФ.

При цьому він зазначив, що нібито "Мінські угоди були вбиті ще задовго до визнання Росією "ЛДНР".

Росія хоче демілітаризації України

Володимир Путін заявив про необхідність роззброєння нашої держави. Він зазначив, що "найголовніший пункт – це демілітаризація сьогоднішньої України". За його словами, це єдиний фактор, який можна контролювати.

Путін зажадав визнання анексії Криму і відмови від НАТО

Російський президент також висунув Україні декілька ультиматумів. За його словами, для довгострокового врегулювання ситуації необхідно, щоб Київ визнав російську анексію Криму.

"Природно, питання звучить, що ж з обох сторін або з боку Києва має статися, щоб ситуація, на нашу думку, вважалася врегульованою в довгостроковій європейській перспективі, і щоб ми могли жити спокійно... Ну я вам цю страшну таємницю розкрию – перше, що треба зробити всім, це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі та в Криму", – зазначив Путін.

Крім цього, за його словами, Україна повинна відмовитися від вступу до Північноатлантичного альянсу і реалізувати ідею нейтралітету.

Путін визнав "ЛДНР"

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДЛО війська нібито для підтримки миру.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення у межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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