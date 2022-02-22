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"Держпереворот" в Україні і діалог з Києвом: Путін вибухнув заявою щодо "ЛДНР"

22 лютого 2022, 14:57

Москва, мовляв, завжди намагається досягти взаємовигідних рішень, сказав Володимир Путін.

Володимир Путін
Москва не може знайти спільну мову з Києвом після подій 2014 року - Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи ситуацію з визнанням офіційною Москвою "державності" так званих "ДНР" та "ЛНР" сказав, що Москва нібито завжди намагається знайти оптимальний вихід із ситуації. Однак, мовляв, після "держперевороту" в Україні російська держава не бачить можливості діалогу з Києвом.

Як повідомляє РИА Новости, Путін заявив про те, що після революції в Україні 2014 року Москва, мовляв, не може знайти можливості для побудови діалогу з Києвом.

читайте такожВійськові бази Росії в "ЛДНР": у Москві розкрили плани щодо захопленого Донбасу"Навіть у гострих, дуже гострих ситуаціях, якими є, скажімо, Нагірно-карабахське врегулювання, ми завжди діяли дуже акуратно. Виходячи з інтересів всіх залучених до цього процесу держав, і завжди намагалися досягти взаємоприйнятних рішень. На жаль, після державного перевороту на Україні такого рівня і якості взаємодії з Україною ми не бачимо, воно зникло. Хочу підкреслити: саме після держперевороту і незаконного захоплення влади тими, хто це зробив", - стверджує він.

Крім того, Путін каже, що Росія нібито не збирається відновлювати імперію і вважає подібну риторику "спекуляцією".

"Ми передбачали спекуляції на тему про відновлення Російської імперії, це не відповідає дійсності", - підкреслив російський президент.

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Визнання РФ "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "суверенітету" так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей України. Разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником він підписав договір про дружбу з "республіками".

Росія впровадила війська на окупований Донбас згідно з "договором про дружбу".

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що визнання Росією "ЛДНР" у ОРДЛО сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. У зв'язку з цим Київ ініціює консультації в рамках Будапештського формату і термінову зустріч в нормандському форматі. Київ залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

Державна Дума Росії одноголосно проголосувала за ратифікацію "договорів про дружбу" Москви з окупованими Донецьком та Луганськом.

Після цього "угоду" схвалили в Раді Федерації РФ. Таким чином, Москва повністю визнала "державність" "ДНР" та "ЛНР".

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