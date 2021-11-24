Президент Євроради переконав Путіна у відповідальності за мир на сході України

Путін і Мішель говорили про Україну / соцмережі

Президент Європейської Ради Шарль Мішель провів переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

В ході бесіди він заявив про відповідальність РФ за мирне врегулювання конфлікту на сході України, повідомив Мішель в Twitter.

"Обговорив з президентом Росії міграційну кризу в Білорусі. ЄС уважно відстежує військове нарощування вздовж кордону Росії з Україною. Деескалація і стабільність мають істотне значення", - заявив президент Єврососету.

Також він додав, що підкреслив відповідальність Росії за досягнення мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Війська Росії біля кордонів України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico опублікували матеріали, в яких йшлося про підвищену концентрацію військ Росії біля кордонів України. Журналісти підкріплювали свої відомості супутниковими знімками з пересуванням російських військ.

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В НАТО підтвердили надмірне скупчення російських військових підрозділів біля кордонів України. Більш того, в Альянсі сказали, що Росія має в своєму розпорядженні можливості для військового вторгнення на територію Української держави.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що в Києві серйозно стурбовані стягуванням до кордону російських військ. За його словами, ситуація нагадує обстановку 2014 року, коли Росія захопила Крим і Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії Росії по пересуванню військ пов'язані з нібито загрозою НАТО біля російських кордонів.