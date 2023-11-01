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Прем'єр Нідерландів Рютте може стати новим генсеком НАТО - Politico

Анна Ярославська
1 листопада 2023, 09:51
Великі країни-члени НАТО можуть розглядати Марка Рютте як гарне компромісне рішення.
Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Марк Рютте може змінити Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте зацікавлений в тому, щоб отримати посаду генсека НАТО. Політик вже отримав перші позитивні реакції від західних чиновників.

Як пише видання Politico, троє високопоставлених європейських чиновників заявили, що у Рютте є шанси отримати широку підтримку.

Один співрозмовників вважає, що Рютте підтримають країни східного флангу Альянсу, для яких головним питанням є позиція кандидата щодо України та країни-агресора Росії.

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"Рютте має перевагу в тому, що він дуже досвідчений політик з країни, яка традиційно була сполучною ланкою між поглядами англосаксонської та континентальної Європи. Великі країни-члени (НАТО) можуть розглядати його як хороше компромісне рішення", - сказав виконавчий директор Берлінського офісу Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Шрейер.

Зазначається, що отримання вищої посади в альянсі є питанням кулуарних угод та лобіювання. Генсеку НАТО також потрібно отримати підтримку від найважливішого члена Альянсу - Сполучених Штатів Америки.

Зараз у Рютте немає однозначного схвалення серед американських законодавців.

Крім політичного досвіду керівництва країною НАТО під час війни Росії проти України у Рютте є ще один плюс - досвід спілкування з Дональдом Трампом на той випадок, якщо експрезидент США повернеться на посаду після виборів-2024.

При цьому проблемою Рютте можуть стати витрати Нідерландів на оборону.

"Він сидів за столом саміту (НАТО) в Уельсі в 2014 році, коли було узгоджено зобов'язання щодо витрат на оборону, і з того часу був прем'єр-міністром. Але він не виконав цього зобов'язання", – зазначив співрозмовник видання.

Перешкодою для призначення може бути і стать Рютте, оскільки деякі члени Альянсу хочуть бачити на цій посаді жінку. З моменту створення в 1949 році НАТО завжди очолювали чоловіки.

Однак, поки що всі жінки-кандидатки стикалися з проблемами в боротьбі за цю посаду.

Зазначимо, Марк Рютте був прем'єр-міністром Нідерландів майже 13 років. 10 липня він оголосив, що йде з політики, але залишиться на посаді, поки не буде сформовано новий уряд.

Наприкінці жовтня Рютте повідомив, що його зацікавила посада генсека НАТО.

Відставка Столтенберга - що відомо

Єнс Столтенберг був обраний на посаду генсека НАТО ще в 2014 році. З того часу його мандат продовжувався вже тричі. Останнє продовження відбулося в березні 2022 року до 30 вересня 2023-го. Перед цим колишній прем'єр-міністр Норвегії заявляв, що має намір скласти повноваження та повернутися на батьківщину, щоб очолити центральний банк Норвегії.

Як повідомляв Главред, раніше німецьке видання Spiegel писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг хоче скласти свої повноваження восени 2023 року. Про небажання Столтенберга домагатися продовження мандата заявляла його прессекретар Оана Лунгеску.

ЗМІ також писали, що після відходу нинішнього Генсека НАТО Єнса Столтенберга з посади його можливим наступником може стати прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

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НАТО Марк Рютте Йенс Столтенберг новини України та світу
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