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Трамп хоче вивести США з НАТО, якщо переможе на виборах: у Байдена зробили заяву

Альона Вороніна
24 жовтня 2023, 13:29
У Байдена відповіли на зухвалі заяви Трампа і наголосили, що він підлабузнюється до Путіна та інших диктаторів і підриває силу США на світовій арені.
Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп хоче вивести США з НАТО, якщо переможе на виборах/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Скандальний експрезидент США Дональд Трамп і кандидат від республіканської партії вже обдумує, як вивести Сполучені Штати Америки з Північноатлантичного альянсу у разі його перемоги на президентських виборах у 2024 році.

Про це пише Rolling Stone. Зазначається, що Трамп хотів вивести США з НАТО ще під час свого першого терміну, проте його від цього неодноразово відмовляли високопосадовці адміністрації. Готуючись до можливого другого терміну, експрезидент США вже обговорює, як втілити такі свої плани у життя, якщо Альянс не погодиться на його вимоги.

Трамп з союзниками розмірковують, як можна швидко згорнути участь США в НАТО до простої "резервної" позиції, як називає це експрезидент Сполучених Штатів. При цьому кандидат від республіканської партії на президентських виборах каже, що взагалі не хоче, щоб у вищих ешелонах адміністрації були "любителі Альянсу". Такі слова лунали, зокрема, під час розмов, які були пов’язані з війною країни-агресорки Росії проти України.

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Зараз Трамп продовжує говорити про свою готовність повністю вивести Сполучені Штати з Північноатлантичного Альянсу. При цьому він говорить, що цього нібито можна уникнути, якщо НАТО погодиться на його вимоги. Зокрема, він хоче, щоб неамериканські члени Альянсу різко збільшили свої витрати на оборону. Також серед вимог Трампа є переоцінка основоположного принципу, згідно з яким напад на одного члена рівнозначний нападу на всіх.

Реакція з боку команди Байдена

Після таких зухвалих заяв Трампа уже прозвучала відповідь від представників передвиборчої кампанії президента США Джо Байдена. Речник кампанії Байдена Аммар Мусса заявив, що Трамп підлабузнюється до диктаторів і дбає лише про себе.

"Погрози Дональда Трампа послабити НАТО і стати на бік Володимира Путіна підривають силу Америки на світовій арені і загрожують нашій національній безпеці. На посаді президента Дональд Трамп провів чотири роки, підлабузнюючись до диктаторів і роблячи нашу країну менш безпечною. Думка про те, що він відмовиться від наших союзників, якщо не доб'ється свого, підкреслює ту правду, яку ми вже знаємо про Дональда Трампа: єдина людина, про яку він піклується, – це він сам", – зазначив Мусса.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкрив наслідки для України від перемоги Трампа на президентських виборах у США в 2024 році. Президент України зазначив, що кожна зміна у глобальному контексті має свій вплив, але невідомо, хто саме виграє на виборах в США.

Нагадаємо, результати опитування показали, що Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям". Водночас чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден відстає від інших потенційних кандидатів-"республіканців" – Рона Десантіса і Ніккі Хейлі.

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новини США Дональд Трамп Джо Байден вибори у США
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