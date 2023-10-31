"Не захищатиму від РФ": Трамп зізнався у шантажі союзників по НАТО

Політик розповів, що перебуваючи на посаді президента США, він заявив європейським партнерам, що не захищатиме їх від нападу РФ і не допомагатиме фінансово.

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Трамп зізнався у шантажі країн НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Експрезидент США Дональд Трамп, який знову намагається зайняти Овальний кабінет в Білому домі, зізнався, що шантажував європейських лідерів тим, що Сполучені Штати під його керівництвом не захищатимуть союзників по НАТО в разі російського нападу. Про це 45-й президент США розповів на передвиборчому мітингу в штаті Айова.

Трамп знову заявив, що більшість країн-членів Альянсу вносять замаленькі внески в НАТО і в цілому мало витрачають на оборонні потреби, перекладаючи основний тягар на США.

Політик згадав, як будучи президентом, заявив європейським партнерам, що не захищатиме їх від нападу РФ і не допомагатиме фінансово.

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"Пам'ятаю, як глава однієї країни встав і сказав: "Скажіть, якщо Росія атакує мою країну, вас там не буде?". Правильно, це я і маю на увазі, я не буду захищати вас і не буду давати грошей", – сказав Трамп.

Як повідомляв Главред, скандальний експрезидент США Дональд Трамп і кандидат від Республіканської партії вже обмірковує, як вивести Штати з Північноатлантичного альянсу у разі його перемоги на президентських виборах у 2024 році.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. На 60-х виборах глави держави можуть обрати 47-го президента Штатів у разі, якщо чинний господар Білого дому Джо Байден не братиме участі або програє вибори.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

Президент США Джо Байден у рейтингу політичних симпатій за рік до виборів президента США випереджає можливого кандидата на посаду глави держави, 45-го президента Штатів Дональда Трампа на один відсоток. Водночас Байден на два пункти відстає від інших потенційних кандидатів-"республіканців" Рона Десантіса та Ніккі Хейлі.

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