"Немає ознак, що РФ планує вдарити ядерною зброєю": у США відповіли на плани Путіна щодо "ядерки" в РБ

Але у Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї засудили заяву диктатора і заявили, що Європа не може бути в безпеці, поки Путін володіє ядерною зброєю.

У США відповіли на плани Путіна щодо "ядерки" в РБ/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

У США та Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) відреагували на заяву диктатора країни-агресорки Росії Володимира Путіна про те, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Міністерство оборони США заявило, що зараз немає ніяких ознак того, що РФ планує застосувати ядерну зброю, пише Reuters.

"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО", – заявили у Міноборони США.

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При цьому Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) розкритикували заяву Путіна і наголосили, що Європа не буде в безпеці, поки російський диктатора володіє ядерною зброєю. Про це заявив в. о. керівника ICAN Даніель Гоґста, пише Gardian.

"Поки президент Путін володіє ядерною зброєю, Європа не може бути в безпеці. Поки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим, ніж глобальною проблемою, це допомагає Путіну прикривати свою поведінку", – наголосив Гоґста.

Також він додав, що глава Кремля намагається виправдати такі свої дії тим, що країни НАТО десятиліттями обмінювалися ядерною зброєю.

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

Нагадаємо, головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін може зважитися застосувати ядерну зброю, коли ЗСУ підійдуть до Криму. Але, за його словами, країни НАТО готуються завдати удару у відповідь і "розколошматити всю цю путінську богадільню, якщо ядерний сценарій буде реалізовуватися Путіним".

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко пояснив, чому Путін лякає світ "страшилками" про ядерну зброю в Білорусі. За його словами, це улюблений путінський стиль – він і погрожує і торгується одночасно. Проте всі ці хитрощі кремлівського диктатора вже не працюють.

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