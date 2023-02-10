Армія Білорусі не захоче йти на забій в Україну: Ейдман розповів, як облажалися Путін і Лукашенко

Нагнітання обстановки на кордоні України і Білорусі може зіграти злий жарт з Путіним.

Лукашенко Путін / скріншот RT

Спільні навчання Росії та Білорусі проводяться для того, щоб українських солдатів відтягнути на білоруський кордон від зони бойових дій,

В інтерв'ю Главреду російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман зазначив, що Путін цим створює постійне джерело напруженості і загрози.

За його словами, нагнітання обстановки на кордоні України і Білорусі може зіграти злий жарт з Путіним.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікуваних дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

"Якщо все-таки, як я вже сказав, Путін раптом зможе знайти аргументи, від яких Лукашенко не зможе відмовитися, і змусить Лукашенка вплутатися в цю війну, це нічого хорошого для Путіна і Кремля не принесе. Це призведе до другого фронту, і тоді російським військам доведеться придушувати заколот в білоруській армії, яка не захоче йти на забій в Україну", - пояснив Ейдман.

Можлива атака з боку Білорусі

Раніше повідомлялося, що Росія і Білорусь з 16 січня по 1 лютого проводитимуть на території РБ спільні льотно-тактичні навчання. Як розповів боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко В інтерв'ю Главреду.

Якщо в цей період часу з білоруського повітряного простору по Україні запускатимуть ракети, це означатиме, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здався під тиском російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, за словами командувача угрупованням сил засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, сили оборони України проводять підготовку до можливого повторного військового вторгнення окупантів Росія з території Білорусі.

Київська область підготувалася потужно. Навколо самого Києва побудовані рубежі протяжністю близько 1 000 км - якщо ворог піде в атаку, його зупинять ще на кордоні.

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