"Лукашенко залежить від Путіна": Ейдман оцінив реальні шанси Білорусі вплутатися у війну проти України

Ейдман підкреслив, що білоруське суспільство категорично проти цієї війни, як і білоруська армія.

Ейдман оцінив реальні шанси Білорусі вплутатися у війну проти України / сайт Кремля

Самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенко категорично невигідно вступати у війну проти України. Білоруський диктатор розуміє, що участь його армії у цій кровопролитній війні нічим хорошим не закінчиться. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"Якщо ще на початку війни Лукашенко міг плекати якісь ілюзії про те, що Росія швидко розправиться з Україною і на цьому все закінчиться, то зараз він розуміє, що участь білоруської армії у цій війні, а вона буде довгою, кривавою, нічим хорошим не закінчиться. Крім того, білоруське суспільство категорично проти війни, як і білоруська армія", - зазначив експерт.

Ейдман підкреслив, що навіть прихильники Лукашенка (або хоча б ті люди, які лояльні до його режиму) теж проти цієї війни.

"Я спілкуюся з представниками білоруської еміграції, які пояснюють, що Лукашенко продавав себе місцевому "ватному" населенню тим, що при ньому стабільність і немає війни, як в Україні. Мовляв, подивіться – в Україні весь час перевороти, а в нашому колгоспі все тихо, і з року в рік одне і те саме. Якщо Білорусь вплутається в цю війну, то міф про білоруську стабільність моментально обрушиться", - розповів російський соціолог.

Як зазначив Ейдман, посилаючись на білоруських аналітиків, воювати за Лукашенка готові тільки його головорізи, а це максимум 5 тисяч осіб.

"Але ці головорізи потрібні самому Лукашенку – він не хоче витрачати їх на полях битв, адже тоді нікому буде підтримувати його трон. Основна частина армії (наприклад, солдати-строковики) – це просто молоді білоруси, багато з яких самі брали участь в протестах на їхньому піку. Вони абсолютно не мотивовані на те, щоб віддавати життя за Лукашенка. Тому пряма участь Лукашенка у війні – це майже неймовірна історія. При цьому інші форми допомоги Путіну Лукашенко буде продовжувати надавати. У цьому немає жодних сумнівів, оскільки він вкрай залежить від Путіна", - підкреслив він.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один із найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Лукашенко панічно боїться війни з Україною

Нещодавно російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін заявляв, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" він тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

"Тобто Білорусь буде обстрілюватися. Це вже очевидно. Туди прилетять і "Хаймариси", й інша зброя. А ризики там зовсім інші. Як би йому (Лукашенкові, - ред.) самому не загинути. Він також боїться, і його страх цілком обґрунтований", - вважає Фейгін.

Окрім того, Фейгін заявляв, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями й набрид ще до війни, бо отримував гроші й постійно щось обіцяв.

"Спротив Лукашенка викликає межове роздратування, яке може спричинити його ліквідацію. Проте Лукашенко теж не дурний. Він думає про свою безпеку і знає, звідки є загроза. Її є багато і диктатор намагається захищатися", - сказав правозахисник.

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