Зібрався до Криму і відкрив із Зеленським Алею сміливості: Дуда заявив про потужну підтримку України

У 2022 році я почав вірити, що побачу український Крим - Дуда / Колаж Офіс президента, Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок, 23 серпня, перебуває з візитом у Києві, в рамках якого він взяв участь у відкритті Алеї сміливості в столиці разом з українським гарантом Володимиром Зеленським і саміті Кримської платформи. Дуда оголосив про підтримку України і готовність відвідати звільнений Кримський півострів разом із Зеленським. Ініціали Дуди першими з'явилися на алеї, яку присвячено друзям України, що підтримують країну в битві з російською агресією.

"Я вірю, пане Володимире, що ви мені покажете Крим"

Польський глава держави Анджей Дуда свій виступ на саміті Кримської платформи почав українською мовою. Він підкреслив приналежність окупованого півострова Україні.

"Крим - це Україна. Так як Гданськ або Люблін є частиною Польщі, так Крим є і буде частиною України", - вважає президент.

Дуда казав, що раніше він особисто не відвідував Крим, проте пам'ятає, як польський і литовський поет Адам Міцкевич писав про Кримський півострів як про чарівне місце. Наразі, у 2022 році, у нього з'явилася надія, що вдасться побачити український Крим. Президент Польщі готовий відправитися на звільнений півострів.

"У його віршах Крим був такий близький до Польщі, що я думав, що завжди зможу простягнути руку і доторкнутися до півострова. З 2014 року я почав думати, що у мене не буде такої можливості. Але у 2022 році все ж я почав вірити, що побачу український Крим. Я вірю, пане Володимире, що ви мені покажете Крим", - додав Дуда.

Також він акцентував увагу на тому, що українські чоловіки жінки ціною свого життя і здоров'я захищають безпеку країн Європи.

Президент Польщі запевнив Україну в безумовній підтримці українського народу.

"Польща – це ваш тил, ваша домівка, це родина для всіх ваших біженців, що мусять тікати від війни і мають тимчасову домівку в Польщі. У нас немає суперечок з цього приводу. Всі, хто перебував на цій посаді до мене, сказали б те саме. Всі президенти Польщі промовляють до вас: "Ми з вами, ми на вашому боці", - сказав політик.

При цьому він завершив свій виступ українською та польською мовами. Президента Зеленського Дуда назвав свої другом.

"Мій друже Володимире, дорогі українські браття! Ще не вмерла Україна! Єще Польска не згінела!"- підкреслив Андрій Дуда у своїй заяві.

Анджей Дуда у Києві 23 серпня / Офіс президента

Ім'я Дуди першим з'явилося на Алеї сміливості в Києві

Президент України Володимир Зеленський і його польський колега Анджей Дуда разом відкрили Алею сміливості в Києві. Алея з'явилася з ініціативи Зеленського до 31-ї річниці Незалежності України. На ній вказуватимуть імена політичних лідерів і представників країн-партнерів, які надають Україні серйозну допомогу в боротьбі з відбиттям російської агресії.

Дуда та Зеленський на Алеї сміливості в Києві / Офіс президента

Дуда став першим іноземним лідером, чиї ініціали з'явилися на Алеї сміливості.

Ініціали Дуди на Алеї сміливості в Києві / Офіс президента

"Сьогодні я хочу в присутності президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Його ім’я завжди буде на цій Алеї. Це символ хоробрості, символ дружби, підтримки України тоді, коли вона справді потрібна", - сказав Зеленський.

Зеленський та Дуда зробили заяви на відкритті Алеї сміливості / Офіс президента

Президент також зазначив, що саме Дуда доклав особливо важливих зусиль у зміцненні обороноздатності української держави в перші дні повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Він прибув в охоплену війною Україну і рішуче засудив Москву.

Дуда та Зеленський у Києві 23 серпня / Офіс президента

"Саме Польща однією з перших країн ЄС стала новою домівкою для мільйонів вимушених переселенців з України. Промисловість, бізнес, пересічні поляки – кожен долучився до якнайшвидшої адаптації та підтримки наших громадян. Польський уряд і Сейм максимально спростили процедури перетину кордону й подальшого включення українців до дружньої європейської спільноти", - підкреслили в Офісі президента.

Другий саміт Кримської платформи

У Києві 23 серпня проходить другий саміт Міжнародної Кримської платформи. Заходи вступним словом відкрив президент України Володимир Зеленський.

У саміті беруть участь 60 держав і міжнародних організацій. Близько 40 країн представлені на рівні президентів і глав урядів.

Саміт через війну в Україні проходить в онлайн-режимі. Однак деякі міжнародні лідери, серед яких президент Польщі Анджей Дуда, приїхали до Києва.

Дивіться онлайн саміт Кримської платформи

На саміті обговорюються наступні теми:

роль тимчасової окупації Криму в розгортанні повномасштабної агресії проти України;

спільні зусилля, спрямовані на відновлення безпеки та стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів;

подальші кроки у відповідь на порушення Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права в Криму, зокрема щодо етнічних українців і кримських татар;

посилення політики невизнання.

За підсумками саміту Кримської платформи учасники заходу повинні зробити спільну заяву.

Інші новини: