До Києва з офіційним візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда

Анджей Дуда приїхав до Києва 23 серпня 2022 / Фото Twitter

У вівторок, 23 липня, президент Польщі Анджей Дуда приїхав в Україну з офіційним візитом. Сьогодні в Києві відбудеться зустріч польського лідера з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє канцелярія президента Польщі на своєму сайті, двосторонні переговори Дуди і Зеленського будуть присвячені ситуації в Україні, а також військовій, економічній, гуманітарній допомозі та двосторонньому співробітництву. Крім того, Дуда візьме участь у другому саміті Кримської платформи.

У канцелярії президента Польщі додали, що візит президента республіки проходить напередодні Дня незалежності України і став вже п'ятою зустріччю польського та українського лідерів, а також третьою з початку війни.

Раніше зустрічі Зеленського та Дуди проходили 20-21 січня в Польщі та 23-24 лютого, 13 квітня і 21-22 травня - в Києві.

Кримська платформа

Перший саміт Кримська платформа, на якому обговорили питання окупації півострова Росією, відбувся у Києві 23 серпня 2021 року. У ньому взяли участь представники 47 держав і міжнародних організацій.

Минулого року всі учасники заходу підписали спільну декларацію. У документі були перераховані ті дії РФ, які учасники саміту засуджують. Також йшлося про досягнуті домовленості щодо того, як діяти для припинення анексії та повернення Криму. Декларація також підтвердила, що острів є українським, а дії РФ в Криму з 2014 року є агресією та окупацією.

Цього року президент України Володимир Зеленський анонсував розширення Кримської платформи. За словами глави держави, в 2022 році саміт буде ще сильнішим – і за складом учасників, і за тематикою обговорення. Всі деталі Зеленський пообіцяв розкрити 23 серпня.

До слова, у серпні минулого року Зеленський запрошував Росію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної та трагічної помилки.

У РФ заявили про те, що розглядають участь окремих країн і міжнародних організацій у саміті Кримська платформа як зазіхання на свою територіальну цілісність.

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