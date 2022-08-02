Лютують так само: Дуда порівняв російських окупантів з нацистами

Дуда порівняв російських окупантів з нацистами / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Російські окупанти в Україні скоюють злочини, за напруженням звірств нітрохи не поступаються тим, які здійснювали нацисти під час Другої світової війни. Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

У річницю Варшавського повстання польський президент відвідав відкриття виставки "Варшава – Маріуполь – міста руїн, міста боротьби, міста надії".

"Те, що сталося тут, у Варшаві, під час Другої світової війни, коли тут велися бої, а німці бездушно вбивали цивільних жителів столиці, і, на жаль, російська агресія проти України сьогодні – однаково жорстокі", – заявив польський лідер.

Дуда сказав, що злочини, вчинені нацистами у Варшаві, і звірства росіян в Маріуполі – однаково жорстокі.

Польський лідер підкреслив схожість фотографій Варшави під час повстання серпня 1944 року і нинішнього Маріуполя, знищеного російськими окупантами.

"Наскільки подібні ці зображення. З якою жорстокістю вони [росіяни - Главред] вбивають, руйнують, знищують життя невинних людей", – підсумував Дуда.

Позиція Польщі щодо війни Росії проти України

Офіційна Варшава підтримала Київ після нападу Росії на Україну, який стався 24 лютого. Польська держава надає серйозну військову, політичну та гуманітарну допомогу. Польща стала тимчасовим притулком за кордоном для багатьох українців.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявляв, що Росія спеціально створила на Заході ситуацію, при якій Київ можуть вмовляти піти на поступки главі Кремля Володимиру Путіну. За його словами, Варшава як і раніше буде допомагати Києву, а політикам, які пропонують "врятувати чиєсь обличчя", потрібно віддати Росії свій Браденбург і Піренеї.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив Росію про те, що якщо вона зважиться напасти на територію польської держави, 40 мільйонів поляків будуть готові взяти в руки зброю і захищати свою країну. Народ відкидає Російський колоніалізм і імперіалізм і акцентує свою увагу на посиленні і могутності армії.

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