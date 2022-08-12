"План простий": експерт пояснив, на скільки далеко може зайти одержимий Україною Путін

Володимир Путін / скріншот

У Кремля немає альтернативи, альтернативного плану по війні в Україні. Курс на розрив і протистояння із Заходом є для Путіна базовим, і міняти його ніхто не збирається.

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що поведінка колективного Путіна схожа на одержимість.

"Як на мене, в Росії – колективне правління, колективний Путін. Ми можемо бачити фігури типу Патрушева, Сєчіна тощо, тобто найближчого оточення, яке пройшло разом з Путіним понад 20 років, яке підривали будинки, які забезпечували війну в Чечні тощо, а з 2004-2005 року взяли курс на розрив і конфронтацію із Заходом. Так ось цей колективний Путін, думаю, зараз знаходиться в такому стані, як говорилося в кричалці, яка ще в радянські часи була у вболівальників київського Динамо на випадок, коли команда пропускала гол: "прикро, прикро, але ладно, ладно, ладно". Приблизно так, мені здається, почувається колективний Путін на сьогоднішній день", - пояснив експерт.

Розумний пояснив, що у Кремля немає альтернативи, альтернативного плану. Курс на розрив і протистояння із Заходом є базовим, і міняти його ніхто не збирається.

"Адже ці діди, яким вже за 70 років, розуміють, що зберегти владу вони зможуть тільки за умови режиму, який подібний північнокорейському або іранському. Так що у них немає шляху назад, до заходу", - зазначив експерт.

Політичний експерт упевнений, що вони сподівалися, що їм якось вдасться полегшити удар, як це сталося з Грузією або з Україною в 2014-му.

"Згадайте, як Медведєв на засіданні Радбезу РФ, яке транслювалося російським телебаченням, правда, в записі, прямо сказав, на що вони розраховують – мовляв, на Заході посердяться, повиступають, а потім все повернеться до старого. Саме на це сподівалися в Росії", - пояснив експерт.

Що стосується армії і військових втрат - це боляче для Росії, але не критично, вважає експерт.

"Путін не міг не спробувати використовувати цю армію. Адже принаймні, останні десять років армія була його улюбленою іграшкою, на яку він не шкодував грошей і покладав великі надії. У нього свербіли руки випробувати її в справі, щоб зрозуміти, як же засвоїлися ті мільярди, які він перераховував Шойгу і Сечіну на військово-промисловий комплекс, армію, сили спеціальних операцій, реорганізації, батальйонно-тактичні групи, ракети. Путіну хотілося подивитися, як все це працює", - пояснив розумний.

Втрата калібрів, танків та іншого-це для Росії погано, але на тлі цього визнати свою поразку було б ще гірше. Думаю, що логіка у російських керівників саме така, тому вони і хочуть дотиснути цю військову затію до якогось позитивного результату.

Для Путіна втрати особового складу болючі, але не настільки, щоб це змінило загальний план, упевнений політичний експерт.

"А план простий: у 2024 році Путін повинен стати монархом. Він впевнено крокує до цієї мети. І його оточення точно не дозволить змінити курс навіть у зв'язку з відходом російських військ з півночі. Для них це не привід, цього недостатньо", - підсумував експерт.

Нагадаємо, російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що в разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

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