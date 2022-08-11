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Путін терміново відправив Медведєва на Донбас: відбулася зустріч із ватажками ОРДЛО

11 серпня 2022, 22:27

Медведєв зазначив, що нібито обговорювалася "гармонізація законодавства" з окупованими районами Донецької та Луганської областей.

Медведєв
Медведєв відправився на Донбас / Reuters

Президент країни-агресора Володимир Путін відправив на окупований Донбас делегацію для зустрічі з ватажками ОРДЛО.

За інформацією заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва в Telegram, за дорученням Путіна в окупованому Луганську відбулась нарада за участю ватажків "ЛДНР" Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна, російського генпрокурора Ігоря Краснова, голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, директора ФСБ Олександра Бортникова, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева і куратора щодо Донбасу Сергія Кирієнка.

Медведєв зазначив, що нібито обговорювалася "гармонізація законодавства "з окупованими районами Донецької та Луганської областей, а також нібито "відновлення інфраструктури, ремонт лікарень і соціальна підтримка".

"Мобілізація" в "ЛДНР"

Ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили військову мобілізацію на окупованих районах Донецької та Луганської областей України. Чоловікам у віці від 18 до 55 років заборонили залишати ОРДЛО.

За даними ЗМІ, на окупованих районах Донбасу вже роздають повістки із зобов'язанням їхати до військкомату. На вулицях зупиняють машини і перевіряють документи.

Радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що на окупованому Донбасі чоловіків силою відправляють у військкомати.

Також ЗМІ вказують, що закликають в ОРДЛО, в першу чергу, людей з досвідом бойових дій. На збори дають кілька годин.

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