Коли закінчиться війна в Україні: названо три сценарії

Міністерство фінансів України представило три сценарії розвитку економіки, що оцінюють вплив війни на державні компанії та бюджет.

Які сценарії кінця війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне з прогнозу Мінфіну:

Як війна вплине на держкомпанії

Що буде з курсом долара і гривнею

Коли запрацюють українські порти

Міністерство фінансів України оприлюднило оцінку наслідків війни для державного сектору та бюджету, а також презентувало три можливі сценарії економічного розвитку. Про це йдеться у проєкті держбюджету на 2026 рік (№14000).

У додатку під назвою "Інформація про фіскальні ризики" описані базовий, альтернативний та негативний сценарії. Водночас Мінфін одразу відкинув базовий варіант, який передбачав завершення війни у 2026 році.

При цьому розрахункові показники бюджету на 2026 рік не збігаються повністю з жодним із трьох сценаріїв: інфляційні прогнози ближчі до альтернативного, а курс долара більше відповідає негативному сценарію.

Базовий сценарій

У цьому варіанті передбачалося, що вже з 2026 року морські порти запрацюють на повну, економіка почне стабільно відновлюватися, гривня знижуватиметься на 3,2% щорічно, а інфляція становитиме близько 8,7%. Державні компанії у більшості випадків мали залишатися прибутковими, а бюджет стабільно наповнюватися.

Альтернативний сценарій

За цим варіантом повне відновлення портової інфраструктури відкладається до 2027 року через затяжний воєнний вплив. Перехід до ринкових умов відбувається повільніше: гривня втрачає 4,5% на рік, інфляція піднімається до 10,2%. Держпідприємства зберігають прибутковість, але бюджет отримає менше доходів, ніж у базовому варіанті.

Негативний сценарій

Найгірший прогноз також відсуває запуск морських портів до 2027 року, проте економічне відновлення затягується ще більше. У такому разі гривня девальвує на 8,9% щороку, інфляція досягає 9,8%. Державні компанії матимуть серйозні фінансові виклики, а бюджетні надходження можуть помітно скоротитися.

Висновки

За всіма прогнозами, 11 із 12 державних компаній залишаться прибутковими. Найбільший вплив на економіку матимуть "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Укрзалізниця".

В той же час, компанія "Укрфінжитло" не враховується в аналізі, адже виконує виключно соціальну функцію - забезпечення доступного житла.

Коли закінчиться війна в Україні - що каже президент Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що зупинити Росію та покласти край війні може Дональд Трамп. Очільник України закликав лідера США зайняти чітку позицію щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України.

"Я вважаю, що Дональд Трамп може надати нам системи протиповітряної оборони в достатній кількості, і у США їх достатньо. Я впевнений, що США можуть застосувати достатні санкції, щоб завдати шкоди російській економіці, до того ж Дональд Трамп має достатню силу, щоб Путін його боявся", - сказав Зеленський на інтерв’ю зі Sky News.

Зеленський вважає, що єдиний спосіб припинити бойові дії – це спочатку забезпечити чіткі гарантії безпеки, що можливо тільки, якщо Трамп проявить сміливість.

Завершення бойових дій в Україні - що відомо

Нещодавно Главред, коментуючи сигнали президента РФ Україні щодо війни пояснював, що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп. Поки що все виглядає так, що російський лідер намагається вплинути на рішення президента США, аби той відклав введення нових санкцій проти Росії.

Голова підкомітету з державної безпеки Верховної Ради, Федір Веніславський, вважає, що війна між Росією та Україною може завершитися до кінця 2025 року. Він зазначив, що є реальні підстави очікувати припинення бойових дій протягом приблизно 107 днів. Про це він розповів у коментарі для ТСН.ua.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський також назвав єдиний спосіб завершити війну. Він висловив сподівання, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа детально обговорить із ним питання забезпечення майбутнього України.

